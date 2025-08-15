Por qué Pablo Echarri destrozó a Guillermo Francella: “Gran ignorante o mala persona”

Pablo Echarri sostuvo que quien se contraponga a un enfoque cultural más amplio que exclusivamente el popular, “es un ignorante” y consideró “una burrada” a los comentarios de su par, Guillermo Francella quien consideró que “prefiere no ver” el cine de autor porque “le da la espalda al público”. El video con las explosivas declaraciones.

Por qué Pablo Echarri destrozó a Guillermo Francella

A más de un año del vaciamiento del Incaa, Guillermo Francella causó polémica la semana pasada cuando señaló que en el formato más abstracto del séptimo arte “van cuatro” a la proyección y que “ni la familia del director va porque son obras de arte que no tienen identificación, no representan a nadie”.

En una vereda opuesta y como parte de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (Sagai), con Jorge Marrale al frente, Pablo Echarri refutó: “Atacar a la cultura en particular y al teatro o a la polémica que se suscita después de la opinión de Guillermo”.

“Hay una constante que dice que hay que poner en tela de juicio si hay que impulsar a los hechos artísticos y a los grandes creadores o talentos incipientes”, continuó el intérprete ante la diferenciación del exCasados con hijos, respecto a lo “popular” y el arte de nicho o alternativo.

💥 PABLO ECHARRI TRATÓ DE BURRO A GUILLERMO FRANCELLA



Francella habló de cine y Echarri lo destrozó.#Intrusos @intrusos pic.twitter.com/2OJEsbxjXd — América TV (@AmericaTV) August 15, 2025

“En los países desarrollados existe el cine comercial y el de arte que es de autor. Acá se discute que exista una cosa o la otra. Quien hable de eso es un burro y tiene una visión de dos dimensiones de la situación”, afirmó el artista.

En línea con los puntos que consideró fundamentales para solventar el panorama cultural a nivel federal, Echarri insistió: “Los que aspiramos a un país desarrollado y a una vida mejor, lo hacemos hacia una tridimensionalidad de la realidad”.

“Quien hoy pone en discusión sobre la mesa, que debe existir una cosa sobre la otra, es un gran ignorante o una mala persona que busca hacer retroceder a Argentina, que es un país con un espesor en materia institucional, pero sobre todo en lo cultural superior a toda Latinoamérica”, continuó.

“El que va por ese lado —retroceso del ideal mencionado— se va a encontrar con una pared nuestra que lo vamos a pelear siempre. Nos vamos a ver en la arena para discutir y mostrar que ese tipo de opiniones son una burrada”, concluyó el artista.

El Gobierno de Javier Milei recortó drásticamente el presupuesto y programas del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales en marzo de 2024, lo que paralizó subsidios, rodajes y actividades culturales, lo que el sector denuncia como un vaciamiento que pone en riesgo la producción cinematográfica nacional.

NA