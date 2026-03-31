Luisana Lopilato llamó en vivo a Michael Bublé y él estaba en un lugar impensado

La actriz Luisana Lopilato fue la primera invitada de Otro día perdido (El Trece), el late night show conducido por Mario Pergolini, y protagonizó uno de los momentos más descontracturados del programa.

En medio de la charla, el conductor la desafió a llamar en vivo a su pareja, Michael Bublé, sin previo aviso. Lo que parecía una simple broma terminó en una escena tan caótica como divertida.

A los pocos segundos, el cantante atendió, pero su contexto sorprendió a todos. “¿Dónde estás? ¿Un pelotero?”, lanzó Pergolini al ver que Bublé estaba rodeado de sus hijos.

Una llamada caótica, humor y un inesperado momento en español

Durante la comunicación, el artista canadiense aparecía jugando con sus cuatro hijos, que interrumpían constantemente la conversación y le daban al momento un tono completamente espontáneo.

Pergolini intentó avanzar con una pregunta sobre una anécdota que había contado Lopilato, pero la situación se volvió difícil de controlar por el ruido y el movimiento.

“¿Te acordás cómo tocaba el saxo?”, insistió el conductor, intentando retomar el hilo.

En ese momento, la propia Lopilato intervino y le pidió que hablara en inglés para facilitar la conversación. Sin embargo, Bublé sorprendió con una respuesta inesperada: decidió hablar en español.

“Hablo español… ustedes hablan mucho”, dijo entre risas, y elogió a su pareja: “Luisana es multi-talented. Ella puede todo: actriz, cantante, bailarina, saxofonista…”.

El momento cerró con humor y complicidad, dejando en evidencia la dinámica relajada de la pareja y regalando uno de los segmentos más comentados del programa.