Luli Trujillo de C5N anunció su embarazo con un tierno mensaje: “Mejor que dos, son tres”

La periodista y conductora de C5N, Luli Trujillo, sorprendió a sus seguidores al anunciar que está embarazada de su primer hijo junto a su pareja, el también periodista Darío Gannio. La noticia llegó en el marco del Día de la Madre, a través de un emotivo posteo en sus redes sociales que rápidamente se volvió viral y despertó una ola de felicitaciones de colegas y figuras del espectáculo. Los detalles.

Luli Trujillo de C5N anunció su embarazo con un tierno mensaje en redes

Con una serie de fotos donde se la ve sonriente y abrazando a su pareja, Luli Trujillo de C5N eligió una frase inspirada en una canción de Lali Espósito para comunicar la gran noticia: “Mejor que dos, son tres”. El mensaje, breve, pero cargado de ternura, conmovió a sus seguidores, quienes inundaron la publicación con mensajes de cariño y buenos deseos.

Por su parte, Darío Gannio también compartió la felicidad en su cuenta de Instagram, donde escribió: “Feliz día, mi vida. Explotamos de amor. ¡Vamos que se viene!”, acompañado de varios emojis de corazón. La pareja recibió felicitaciones de colegas de C5N y otras figuras del periodismo y el entretenimiento.

El anuncio no solo emocionó a sus seguidores, sino que también se convirtió en uno de los temas más comentados del fin de semana. Con esta feliz noticia, Luli y Darío comienzan una nueva etapa llena de amor y expectativas.

