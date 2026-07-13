Este lunes 13 de julio 2026, el productor y conductor Nico Occhiato anunció de manera pública en su emisión habitual el fallecimiento de su entrañable abuela, Concepción «Conce» Papasidero, a los 82 años de edad.

A pesar de que el deceso se produjo semanas atrás en la más estricta intimidad, Nico Occhiato, el líder de Luzu TV, eligió la emisión de su programa «Nadie dice nada» de este lunes para compartir el duelo con sus seguidores.

¿De qué murió Conce, la querida abuela de Nico Occhiato?

Entre lágrimas, Nico Occhiato visibilizó el adverso cuadro de salud que la mujer padecía, confirmando que la causa de muerte estuvo asociada a las complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson.

El Parkinson es una patología neurodegenerativa crónica, con la que Conce lidiaba en el último tramo de su vida y que la había alejado de las cámaras en los meses recientes, dejando en shock a la comunidad digital que la había adoptado como una abuela propia.

El salto a la fama de Conce Papasidero, la abuela de Nico Occhiato, y su consolidación en Luzu TV

Aunque transitó la mayor parte de su vida en el anonimato y la simpleza de su hogar en Ramos Mejía, la frescura y espontaneidad de Concepción la convirtieron en un fenómeno de forma imprevista.

Su debut en el plano mediático se produjo en el año 2019, cuando comenzó a asistir a las galas del programa Bailando por un Sueño para acompañar el desempeño de su nieto.

En aquel set de televisión, su carisma natural conquistó de inmediato a Marcelo Tinelli y al público general, transformándose en la auténtica revelación del certamen gracias a sus ocurrencias, sus bailes improvisados y la genuina emoción con la que defendía la participación de su familia.

Con la fundación e industrialización de la productora Luzu TV, la popularidad de la «nona» experimentó una expansión masiva sin precedentes en los formatos de streaming.

Sus visitas periódicas al living de Nadie dice nada se instituyeron como un clásico indiscutido de la grilla programática, acumulando millones de reproducciones en clips virales de TikTok e Instagram.

Sus intervenciones no solo aportaban humor, sino también valiosos mensajes de resiliencia y longevidad activa: «Nunca doy el brazo a torcer, tenés que tener energía, moverte y olvidarte de lo que está mal. ¡Soy feliz!», solía pregonar frente a los micrófonos, constituyendo un faro de optimismo que cruzó barreras generacionales.