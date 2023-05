Marcos Ginocchio debutará como actor y volverá a Gran Hermano: los detalles

Marcos Ginocchio, ganador del último Gran Hermano, debutará como actor. Así lo informó LAM, el programa de América TV, en Twitter.

Según detallaron, Cris Morena lo eligió para sumarse a «Margarita», la nueva ficción secuela de «Floricienta». Para locura de los fanáticos, la protagonista femenina de la producción no sería otra que Julieta Poggio.

Además Marcos volverá a la televisión hacia fin de año. Será uno de los panelistas del debate de la próxima edición de Gran Hermano en Telefe, adelantó el programa de Ángel de Brito en redes sociales.

Margarita, la nueva apuesta de la productora Cris Morena tratará de la continuación de Floricienta, la novela juvenil que un gran éxito en la década del 2000.

Floricienta se convirtió en el mayor éxito en la historia de la productora Cris Morena, además de ser la más vista, superando a otras telenovelas de su creación como Chiquititas, Rebelde Way y Casi Ángeles.

Gran Hermano: Juliana criticó a su excompañera Julieta

Juliana acudió como invitada al ciclo La Tarde del Nueve, donde trabaja la periodista Ana Laura Román, que criticó fuertemente a Julieta Poggio por no haber frenado a dar una nota. Y provocó que la exGran Hermano le responda.

“Yo sé que es muy talentosa y demás pero no hay que perder el carisma, no hay que subirse al poni, no perder la educación”, dijo Juliana.

Por otro lado, Juliana pide a gritos que la convoquen para el Bailando 2023. En su Twitter dijo: “Saben que me faltó decir que el equipo del Bailando me parece aburrido en su mayoría, yo no sé por qué no le facilitan mi número a Marcelo Tinelli”.