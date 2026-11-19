Grand Theft Auto VI (GTA VI) llegó este jueves 19 de noviembre de 2026 y volvió a poner en el centro de la escena a una de las franquicias más exitosas de la historia de los videojuegos. Con millones de seguidores, cifras récord y casi tres décadas de trayectoria, la saga de Rockstar Games se convirtió en un verdadero fenómeno cultural.

Según un informe de la agencia AFP, Grand Theft Auto acumula más de 475 millones de copias vendidas y generó ingresos superiores a los 10.000 millones de dólares. Pero su popularidad también está acompañada de polémicas por sus contenidos violentos y su representación de la sociedad.

GTA VI: las cinco claves para entender el fenómeno Grand Theft Auto

1. Un videojuego que cambió las reglas desde 1997

La primera entrega de Grand Theft Auto apareció en 1997 con una propuesta diferente: en lugar de interpretar a un héroe, los jugadores podían ponerse en la piel de un delincuente y recorrer libremente una ciudad.

El gran salto llegó en 2001 con GTA III, que incorporó un mundo tridimensional y revolucionó la experiencia de juego.

La libertad para explorar, conducir vehículos y completar misiones convirtió a GTA en una referencia de los videojuegos de mundo abierto.

2. Una máquina de generar millones

El éxito comercial de la franquicia es extraordinario.

GTA V, lanzado en 2013, recaudó más de 1.000 millones de dólares en apenas tres días, un récord para la industria del entretenimiento en aquel momento.

La quinta entrega superó los 230 millones de copias vendidas y se ubicó entre los videojuegos más exitosos de todos los tiempos.

Además, GTA Online permitió mantener vigente la franquicia durante más de una década, con millones de usuarios activos y actualizaciones constantes.

3. Las polémicas que acompañaron a Grand Theft Auto

Desde sus comienzos, la saga generó controversias por sus escenas de violencia, delitos y contenidos destinados a adultos.

También recibió críticas por la representación de las mujeres, los estereotipos y algunas escenas de tortura.

En distintos países se restringió su comercialización, mientras que sus creadores defendieron el carácter satírico y ficticio del videojuego.

A pesar de las controversias, GTA mantuvo su popularidad y se consolidó como una de las franquicias más influyentes del entretenimiento.

4. Las estrellas de Hollywood y la música que participaron en GTA

Otro de los secretos del éxito de Grand Theft Auto es su relación con el cine y la música.

A lo largo de sus diferentes entregas participaron figuras como Ray Liotta, Samuel L. Jackson, Burt Reynolds y Phil Collins.

La música también ocupa un lugar fundamental en la experiencia de juego, especialmente a través de las emisoras de radio que acompañan los recorridos por las ciudades.

Para GTA VI, la banda sonora suma nombres internacionales y una participación argentina: CA7RIEL & Paco Amoroso, junto a artistas como Travis Scott y Rauw Alejandro.

5. GTA VI: una nueva historia y una protagonista femenina

Después de 13 años desde el lanzamiento de GTA V, Rockstar Games presentó una nueva entrega ambientada en Vice City, una ciudad ficticia inspirada en Miami, dentro del estado de Leonida.

La historia sigue a Lucía Caminos y Jason Duval, una pareja involucrada en el mundo del crimen.

Una de las principales novedades es que Lucía ocupa un papel protagónico jugable, marcando un cambio importante en la saga.

El desarrollo de GTA VI habría requerido una inversión estimada de entre 1.000 y 1.500 millones de dólares, según cálculos difundidos por AFP, aunque no se trata de un presupuesto confirmado oficialmente.

Por qué GTA VI es uno de los lanzamientos más importantes del año

El estreno de Grand Theft Auto VI representa mucho más que la llegada de un nuevo videojuego.

Su impacto alcanza a la industria tecnológica, las consolas, el entretenimiento digital y las plataformas de contenido.

La expectativa fue tan grande que otras compañías evitaron programar lanzamientos importantes durante las mismas fechas, para no competir directamente con Rockstar Games.

Con una historia que comenzó en 1997 y una comunidad de millones de jugadores, Grand Theft Auto inicia una nueva etapa y busca superar sus propios récords comerciales.