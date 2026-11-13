PH: Podemos Hablar: quiénes son los cinco invitados de Andy Kusnetzoff este sábado 14 de noviembre, tras el nuevo escándalo

PH: Podemos Hablar regresa este sábado 14 de noviembre con una nueva edición que promete dar que hablar. Andy Kusnetzoff recibirá a cinco figuras del espectáculo, la música y los realities, en una semana marcada por las repercusiones de una supuesta discusión durante la grabación del programa.

Según informó Infobae, el ciclo de Telefe contará con la participación de tres integrantes de MasterChef Celebrity, además de un cantante y una exparticipante de Gran Hermano. Entre los invitados estará Hernán Coronel, líder de Mala Fama, quien quedó en el centro de la atención mediática por las versiones sobre una pelea con su pareja, que posteriormente fueron desmentidas.

Quiénes son los invitados de PH: Podemos Hablar este sábado 14 de noviembre

Los cinco famosos que participarán del programa de Andy Kusnetzoff son:

Hernán Coronel: el cantante y líder de Mala Fama, que actualmente participa en MasterChef Celebrity. Su presencia genera expectativa después de la polémica que trascendió sobre la grabación.

el cantante y líder de Mala Fama, que actualmente participa en MasterChef Celebrity. Su presencia genera expectativa después de la polémica que trascendió sobre la grabación. Rocío Robles: modelo, periodista y participante de MasterChef Celebrity, que atraviesa un presente de gran exposición televisiva.

modelo, periodista y participante de MasterChef Celebrity, que atraviesa un presente de gran exposición televisiva. Martín Campilongo (Campi): actor, humorista e imitador, también integrante del reality gastronómico de Telefe.

actor, humorista e imitador, también integrante del reality gastronómico de Telefe. Valentino Merlo: joven cantante que ganó popularidad en las redes sociales y se convirtió en una de las figuras de la música tropical.

joven cantante que ganó popularidad en las redes sociales y se convirtió en una de las figuras de la música tropical. Daniela Celis: exparticipante de Gran Hermano, conocida como Pestañela, que compartirá experiencias de su vida personal y su recorrido mediático.

Los invitados participarán del tradicional Punto de encuentro, donde deberán avanzar según las consignas propuestas por el conductor y compartir historias personales.

PH vuelve después del escándalo con Hernán de Mala Fama

La nueva emisión llega después de que trascendiera una versión sobre una fuerte discusión entre Hernán Coronel y su pareja, Berenice Lucrecia, durante la grabación del programa.

Según contó Natalie Weber en Intrusos, el conflicto habría comenzado cuando el cantante recordó a su exmujer durante una de las consignas.

Sin embargo, Berenice desmintió públicamente que hubiera existido una pelea y aseguró que ni siquiera estuvo presente en el estudio durante la grabación.

La mujer explicó que permaneció en un camarín junto a su hija y negó que hubiera protagonizado una discusión por celos.

De esta manera, la próxima emisión despertó expectativa por las declaraciones del músico y por conocer qué fragmentos de la grabación llegarán finalmente a la pantalla.

A qué hora empieza PH: Podemos Hablar este sábado 14 de noviembre

PH: Podemos Hablar se emitirá este sábado 14 de noviembre por Telefe.

El programa mantiene su horario habitual de las 21:30, aunque algunos medios difundieron las 22:30, por lo que conviene verificar la grilla definitiva del canal.

La conducción estará a cargo de Andy Kusnetzoff, quien volverá a reunir a cinco personalidades con historias y trayectorias diferentes.

PH y La noche de Mirtha: una nueva competencia por el rating

La emisión de este sábado también tendrá enfrente a La noche de Mirtha, que nuevamente será conducida por Juana Viale mientras Mirtha Legrand continúa recuperándose.

El programa de El Trece comenzará a las 22:30 y contará con Laurita Fernández, Hugo Alconada Mon, Nacho Girón y Santiago Bulat.

Mientras El Trece apostará por una mesa que combina actualidad, periodismo y espectáculo, Telefe reunirá a figuras de MasterChef Celebrity, la música y Gran Hermano.

Así, la competencia televisiva del sábado tendrá dos propuestas diferentes, con Andy Kusnetzoff y Juana Viale al frente de sus respectivos programas.