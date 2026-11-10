Javier Milei reordena su semana por la visita de León XIV: las reuniones que se suspenden y las actividades que siguen en agenda

La histórica visita del papa León XIV obligó al presidente y a su equipo reordenar la agenda semanal del Gobierno. Tras diversas cancelaciones y reprogramaciones, la Presidencia detalló el esquema de actividades oficiales, remarcando que la prioridad será acompañar el recorrido del Sumo Pontífice por territorio argentino hasta el 11 de noviembre, fecha en la que partirá rumbo a Perú para concluir su viaje apostólico por Latinoamérica.

La agenda oficial del Gobierno durante y después de la visita del Papa

Uno de los puntos más destacados de la agenda es que, por tercera vez consecutiva, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, suspenderá este martes la habitual reunión de la Mesa Política en la Casa Rosada. La cancelación responde a que, a las 10:00, la funcionaria encabezará la comitiva oficial en la Santa Misa oficiada por el papa León XIV en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba.

Más tarde, a las 18:00, el presidente Javier Milei visitará en la sede del Ministerio de Seguridad al Comando Unificado de Control, encargado del seguimiento de los operativos por la visita papal.

La actividad del miércoles 11 de noviembre continuará marcada por la itinerancia del Sumo Pontífice.

A las 10:00, el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Salud, Mario Lugones; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado nacional Sebastián Pareja asistirán a la Misa en la plaza de la Basílica de Luján, en lo que será la última jornada del viaje apostólico por la Argentina.

A las 13:30, el Presidente, junto con Karina Milei, participará de la ceremonia de despedida del Pontífice en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza. Una vez concluida la visita papal, a las 15:00, el vocero presidencial Adrián Ravier brindará su habitual conferencia de prensa, reprogramada en esta ocasión.

El jueves 12, la agenda gubernamental retomará su curso habitual. A las 11:00, la secretaria general de la Presidencia; el jefe de Gabinete; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el secretario de Comunicación y Medios; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, viajarán a Corrientes en el marco de las acciones preventivas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) ante el fenómeno El Niño.

Por la noche, a las 20:30, el presidente Milei asistirá a la Gala Endeavor Argentina 2026, que se llevará a cabo en Rut Haus, Ciudad de Buenos Aires.

El sábado 14 concluirá la actividad oficial. A las 18:00, el jefe de Estado y Karina Milei encabezarán el acto en la Casa Rosada por la apertura de la muestra Belgrano, la revolución de las ideas en el Museo Casa Rosada, en el marco de La Noche de los Museos.