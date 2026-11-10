Marta Fort reveló cómo fue crecer sin una mamá y el pedido de Gustavo Martínez que marcó su infancia

Marta Fort sorprendió con una profunda reflexión sobre su infancia, la ausencia de una figura materna y la familia que construyó Ricardo Fort junto a Gustavo Martínez. La joven, que actualmente participa de MasterChef Celebrity, recordó cómo fue crecer en un entorno diferente al de otras familias y reveló un pedido de su padrino que estuvo relacionado con el temor a que sufriera burlas en el colegio.

Según informó PrimiciasYa, las declaraciones surgieron durante una entrevista con Grego Rossello en el ciclo Ferné con Grego, de Streams Telefe. Allí, la hija del recordado empresario habló sobre su nacimiento mediante gestación subrogada en Estados Unidos, su relación con su hermano mellizo Felipe y las personas que acompañaron su crianza.

Marta Fort contó cómo vivió su infancia sin una figura materna

Durante la entrevista, Marta Fort explicó que nunca sintió la ausencia de una madre como una carencia afectiva, ya que desde pequeña comprendió cómo estaba conformada su familia.

La joven nació en febrero de 2004 en Estados Unidos, junto a su hermano Felipe, después de que Ricardo Fort recurriera a la gestación subrogada para convertirse en padre.

Al recordar aquellos años, señaló que su experiencia familiar fue diferente de la de muchos chicos de su generación, pero que para ella siempre resultó natural.

De hecho, contó que desde muy pequeña conoció el significado de las parejas del mismo sexo y las técnicas de reproducción asistida, conceptos que formaban parte de su realidad cotidiana.

Lejos de describir su infancia como una etapa marcada por la ausencia, Marta destacó el cariño y el acompañamiento que recibió de las personas que la criaron.

El pedido de Gustavo Martínez a Marta Fort para evitar que sufriera bullying

Uno de los momentos más significativos de la conversación llegó cuando recordó una diferencia entre los consejos que recibía de Ricardo Fort y Gustavo Martínez.

Según relató, su padre la alentaba a contar que tenía dos papás, en referencia a él y a Gustavo, quien era su pareja en aquel momento y también padrino de los mellizos.

Sin embargo, Martínez tenía otra mirada sobre cómo podía reaccionar el entorno escolar.

Por ese motivo, le pidió que no lo presentara como su segundo papá frente a otras personas.

La intención de Gustavo, según interpretó Marta, era protegerla de posibles burlas y comentarios discriminatorios, en una época en la que las familias homoparentales tenían menor visibilidad y reconocimiento social.

La joven recordó que aquella conversación ocurrió durante sus primeros años de vida y explicó que, con el tiempo, comprendió la preocupación que había detrás de ese consejo.

La importancia de Gustavo Martínez y las personas que acompañaron su crianza

Durante la entrevista, Marta también destacó que su infancia estuvo rodeada de personas que se ocuparon de su bienestar.

Además de Ricardo Fort y Gustavo Martínez, recordó especialmente a Marisa López, quien trabajó como su niñera y actualmente es su madrina.

También mencionó a otra mujer que colaboraba con los cuidados durante la noche.

La joven explicó que creció acompañada por un grupo de adultos que le brindaron atención, afecto y contención.

Gustavo Martínez ocupó un lugar fundamental en la vida de Marta y Felipe, especialmente después de la muerte de Ricardo Fort.

El empresario falleció el 25 de noviembre de 2013, a los 45 años, cuando sus hijos tenían apenas nueve años.

Tras aquella pérdida, Martínez asumió un papel central en la crianza de los mellizos y continuó acompañándolos durante su adolescencia.

Las pérdidas que marcaron la vida de Marta y Felipe Fort

La historia familiar de los hermanos Fort estuvo atravesada por dos pérdidas importantes.

La primera fue la muerte de Ricardo Fort en 2013, cuando ambos todavía eran chicos.

Años después, en febrero de 2022, falleció Gustavo Martínez, quien había sido una de sus principales figuras de referencia desde la infancia.

Su muerte volvió a colocar a los mellizos en el centro de la atención mediática, en un momento especialmente delicado de sus vidas.

Con el paso de los años, Marta comenzó a construir su propio camino profesional y a compartir públicamente distintos aspectos de su historia.

Actualmente, su participación en MasterChef Celebrity le permite mostrar una faceta más espontánea y cercana al público.

En esta oportunidad, la joven decidió hablar de su crianza y de cómo vivió una estructura familiar diferente de la tradicional.

Su testimonio dejó una reflexión sobre la diversidad familiar, los prejuicios de aquella época y la importancia de los vínculos afectivos durante la infancia.