Francis Mallmann fue el invitado de Mario Pergolini en Otro día perdido, el programa de eltrece, durante la noche del jueves 19 de noviembre. En medio de una conversación sobre gastronomía, el conductor recordó una de las preparaciones más polémicas del reconocido chef argentino: una milanesa que generó miles de críticas por su particular punto de cocción.

Según mostró eltrece, Pergolini recuperó una fotografía de aquella receta y puso en duda que la carne estuviera suficientemente cocida. Lejos de esquivar el tema, Mallmann explicó cómo la prepara y defendió su estilo.

Mario Pergolini cuestionó la milanesa de Francis Mallmann

Todo comenzó cuando el conductor mostró la imagen de la preparación que el chef había compartido anteriormente en sus redes sociales.

“Tenemos nuestras dudas con respecto al punto de la milanesa”, comentó Pergolini al observar la fotografía.

Mallmann explicó que utiliza una técnica particular para empanar la carne. En lugar del pan rallado tradicional, prefiere preparar una cobertura con miga de pan fresco, recién procesada.

El conductor se mostró sorprendido por el procedimiento y señaló que era diferente de la manera habitual de preparar milanesas.

“Es mi milanesa”, respondió el cocinero, dejando en claro que se trataba de una elección personal.

Francis Mallmann defendió la carne poco cocida y reveló que recibió miles de críticas

El momento más llamativo llegó cuando Mallmann reconoció que la milanesa tenía una parte cruda en el centro, pero aseguró que ese era precisamente el punto de cocción que buscaba.

El chef explicó que le gusta que la carne conserve jugosidad y que la cobertura de pan quede dorada.

También recordó la enorme repercusión que había provocado la fotografía cuando la publicó en Instagram.

“Cuando subí esa foto a Instagram tuve 3.000 críticas”, contó durante la entrevista.

Sin embargo, lejos de modificar su postura, sostuvo que cada persona tiene derecho a elegir cómo prefiere cocinar y comer la carne.

Francis Mallmann, protagonista de una noche gastronómica en Otro día perdido

La visita del chef fue uno de los momentos centrales de la emisión del jueves.

El programa también contó con la participación de Gabriel Mindlin, especialista en el canto de las aves, en una noche que combinó gastronomía, ciencia y entretenimiento.

Con su particular manera de entender la cocina, Francis Mallmann volvió a demostrar que sus recetas pueden despertar tanta admiración como debate, incluso cuando se trata de un clásico argentino como la milanesa.