Hace 23 años, un grupo de vecinos junto con la Escuela 223 lograron que el barrio Villa Obrera tuviera su propia biblioteca. El 21 de noviembre de 2003 quedó constituida y este sábado, en la misma fecha, la Biblioteca Lucía Epullán (Alem y Piedrabuena) lo celebrará con una tarde de música, baile, títeres y talleres abierta a todo el público.

La fiesta comenzará a las 18 en Alem 2311. La grilla incluye una obra de títeres de Rafa Teixido, una actuación del coro de chicos de la Escuela 223, que ensaya los lunes y los jueves, y un número de baile folclórico a cargo de Rocío y Ricardo. También habrá exposiciones audiovisuales y una muestra de los talleres de la biblioteca, algunos con la presencia de sus profesores.

En diálogo con RÍO NEGRO Mirta Tagliapietra, una de las fundadoras del espacio, explicó que la intención es usar la plaza que está junto a la institución si el clima acompaña y, en caso contrario, el patio de la biblioteca.

Como ocurre en cada evento, al final se comparte una merienda. «Todos traemos un poquito, a veces se pone en la misma biblioteca algunos pesos, y nos compartimos entre nosotras y repartimos al público», explicó. En invierno suele haber café y en verano jugos, pizzas y algo dulce.

Mirta integra la comisión directiva y dijo que el aniversario la llena de orgullo. «Son muchas emociones, la verdad que para mí es algo muy lindo, muy gratificante por todo lo que se ha ido haciendo», expresó.

El origen de la biblioteca y el homenaje a Lucía Epullán

El proyecto surgió del trabajo de la comisión vecinal de aquella época, junto con la directora de la Escuela 223, Irene Carmona, que hoy también integra la comisión de la biblioteca. El nombre lo propuso un vecino, don Honorio, ya fallecido, en homenaje a Lucía Epullán, una maestra muy querida y reconocida del barrio Villa Obrera que también colaboró activamente con su comunidad. «Era una joven de una familia del barrio que fue alumna y docente de la escuela y murió muy joven», recordó Mirta. Cristina, la hermana de Lucía, también fue docente y colabora actualmente en la biblioteca.

Según relató, el municipio colaboró con aportes durante el proceso y, tiempo después, donó el terreno donde hoy funciona la biblioteca. Al principio no se sabía en qué lugar del barrio se levantaría, por lo que los vecinos buscaron distintas opciones. En esa misma etapa se proyectó la Plaza Libertad, que hoy está al lado.

Durante unos cinco años, la biblioteca funcionó en un espacio de la pastoral, a pocas cuadras, cedido en comodato. Allí no se pagaba alquiler, solo impuestos y gastos. «Siempre se trabajó mucho con niños, con talleres», recordó, y señaló que la cercanía con la Escuela 223 permitió trabajar en conjunto desde el inicio.

La construcción del edificio propio con el aporte de los vecinos

Mirta destacó el aporte de los vecinos. «La participación de todos los vecinos del barrio fue muy linda», dijo. Además de lo que llegaba desde Nación y la provincia, hubo donaciones de ladrillos, cemento y mano de obra. «Todo el grupo que estábamos en la comisión trabajábamos todos por igual», agregó.

Al año de la inauguración, la institución se dio a conocer con la participación del Banquito de la Buena Fe, un programa de microcréditos que ese año se canalizaba a través de Nación. Los jóvenes que trabajaban con el personal del Banquito armaron una muestra en la Fiesta de la Manzana, que entonces duraba casi una semana. Allí se hicieron sorteos con objetos donados y veladores y piezas de herrería hechas por los propios chicos, y lo recaudado fue «una muy buena recuperación» para la biblioteca.

«Fue una comisión que estuvimos muy integradas, y por ahí hay algún entrevero, pero las cosas se siguieron adelante», sostuvo.

Qué talleres y actividades se dictan hoy en la biblioteca de Roca

Para Mirta, actualmente la biblioteca «cumple una función muy importante en el barrio«. Hoy abre por la mañana y la tarde, en horario corrido, algo que años atrás no ocurría, ya que solo funcionaba por la tarde. Trabaja con jardines de la zona, entre ellos el municipal, y recibe visitas de varios de ellos.

La oferta de talleres incluye dibujo y aventura, a cargo de Chelo Candia. También hay herramientas digitales, con Julieta Nahuelcura, que da cursos y talleres desde hace muchos años, jardinería y poda, con Pablo Jaramillo, y un ensamble de cuerdas. A eso se suma Marginalia, un club de lectura y journaling (cuaderno donde se registran las experiencias como lectores), enfocado en literatura fantástica. Es dictado por Jimena Méndez, una joven que empezó a ir a la biblioteca de muy chica y hoy presenta libros a los participantes. Se reúne allí además Aguja Activa, un grupo autogestivo de mujeres que se junta los miércoles.

La biblioteca ofrece también apoyo escolar. Yanina López, que llega a través de un programa provincial y mantiene contacto con la Escuela 223, da clases a los chicos que necesitan reforzar contenidos para poder avanzar, todos los martes por la mañana, de 10 a 11.30.

Entre las novedades, mencionó «Las abuelas leen», un programa con el que cinco integrantes de la comisión leen cuentos en los jardines y reciben a los chicos en la biblioteca. La idea, explicó, es atraer a nuevos lectores y a papás jóvenes. Además, desde hace años la biblioteca accede a la Feria del Libro de Buenos Aires, lo que permite renovar el material para adultos, adolescentes y escuelas.

La comisión directiva tiene 14 integrantes, casi todas mujeres, y está presidida por Miguel González Carey. «Gracias a Dios, somos varias las que concurrimos siempre, y cuando se necesita estamos todos«, dijo Mirta, que agradeció el trabajo de cada una.

Cómo asociarse y cuánto sale la cuota mensual

La comisión busca sumar socios, ya que las cuotas ayudan a sostener la biblioteca, aunque algunos talleres pueden hacerse sin ser socio. El grupo familiar abona 3.000 pesos por mes durante noviembre y diciembre, y a partir del año próximo pasaría a una cuota anual. Los socios pueden llevarse tres libros por diez días y renovarlos por teléfono.

«Estaría bueno sacarlos un poquito del celular y que participen, que vengan», dijo sobre las familias jóvenes.

También está en marcha la ampliación del edificio, que avanza a medida que lo permiten las actividades. «En 23 años, lograr mantener todo esto es un sacrificio, pero es con gusto, con honor», concluyó.