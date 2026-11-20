Xuxa Meneghel, la recordada Reina de los Bajitos, volvió a despertar la ilusión de miles de argentinos con la posibilidad de regresar al país. A sus 63 años, la artista brasileña está llevando adelante El último vuelo de la nave, una gira que celebra su trayectoria y recupera los grandes éxitos que marcaron a generaciones.

El entusiasmo comenzó cuando la cantante compartió en sus redes sociales imágenes de su histórica presentación en el estadio de Vélez Sarsfield, en 1991, y dejó un mensaje que emocionó a sus seguidores: “Luego estaré en mi Argentina, que yo amo”, según publicó LA NACION.

Xuxa vuelve a la Argentina: qué se sabe sobre la fecha de su show

Aunque la artista manifestó su intención de reencontrarse con el público argentino, todavía no se confirmó oficialmente una fecha, un estadio ni la venta de entradas para un recital en el país.

La expectativa creció a partir de las declaraciones de Xuxa y de la posibilidad de que la Argentina forme parte de su gira de despedida.

Mientras tanto, el espectáculo continúa recorriendo Brasil, donde ya se presentó en San Pablo, Curitiba y Belo Horizonte.

Entre las próximas fechas anunciadas se encuentra el 20 de diciembre de 2026 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, además de nuevas presentaciones previstas para 2027.

Cómo es El último vuelo de la nave, el espectáculo que podría llegar a la Argentina

La gira representa un recorrido por la historia artística de Xuxa y recupera algunos de los elementos más recordados de sus programas de televisión.

Uno de los grandes protagonistas es la emblemática nave espacial, que vuelve a aparecer sobre el escenario como símbolo de una época.

El espectáculo incluye coreografías, efectos visuales, cambios de vestuario y la participación de bailarines y antiguas Paquitas.

También repasa diferentes etapas de su carrera, desde Xou da Xuxa y Xuxa Park hasta sus producciones musicales y cinematográficas.

Entre las canciones que marcaron su popularidad en la Argentina se encuentran Ilarié, Arco Iris, Luna de Cristal y Danza de Xuxa.

Por qué Xuxa decidió despedirse de su histórica nave

Aunque el nombre de la gira sugiere una despedida definitiva, Xuxa aclaró que no planea retirarse por completo del mundo artístico.

Su intención es cerrar una etapa vinculada con la imagen que la convirtió en un ícono de la televisión infantil.

La cantante explicó que ya no desea mantener indefinidamente las mismas exigencias escénicas que caracterizaron sus primeros años de carrera.

Por eso, El último vuelo de la nave funciona como una celebración de su historia y un homenaje al público que la acompañó durante décadas.

El vínculo especial de Xuxa con la Argentina

La artista brasileña alcanzó una enorme popularidad en nuestro país durante las décadas de 1980 y 1990.

Sus programas, canciones y espectáculos convocaron a miles de chicos que crecieron cantando sus éxitos.

Uno de los momentos más recordados fue su presentación en Vélez Sarsfield en 1991, cuando una multitud acompañó sus canciones.

Más de tres décadas después, la posibilidad de volver a verla sobre un escenario argentino despierta nostalgia entre quienes fueron parte de aquella generación.

Por ahora, los seguidores deberán esperar el anuncio oficial de una fecha en la Argentina para saber cuándo podrán reencontrarse con la Reina de los Bajitos.

Xuxa Meneghel, la recordada Reina de los Bajitos, volvió a despertar la ilusión de miles de argentinos con la posibilidad de regresar al país. A sus 63 años, la artista brasileña está llevando adelante El último vuelo de la nave, una gira que celebra su trayectoria y recupera los grandes éxitos que marcaron a generaciones.

El entusiasmo comenzó cuando la cantante compartió en sus redes sociales imágenes de su histórica presentación en el estadio de Vélez Sarsfield, en 1991, y dejó un mensaje que emocionó a sus seguidores: “Luego estaré en mi Argentina, que yo amo”, según publicó LA NACION.

Xuxa vuelve a la Argentina: qué se sabe sobre la fecha de su show

Aunque la artista manifestó su intención de reencontrarse con el público argentino, todavía no se confirmó oficialmente una fecha, un estadio ni la venta de entradas para un recital en el país.

La expectativa creció a partir de las declaraciones de Xuxa y de la posibilidad de que la Argentina forme parte de su gira de despedida.

Mientras tanto, el espectáculo continúa recorriendo Brasil, donde ya se presentó en San Pablo, Curitiba y Belo Horizonte.

Entre las próximas fechas anunciadas se encuentra el 20 de diciembre de 2026 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, además de nuevas presentaciones previstas para 2027.

Cómo es El último vuelo de la nave, el espectáculo que podría llegar a la Argentina

La gira representa un recorrido por la historia artística de Xuxa y recupera algunos de los elementos más recordados de sus programas de televisión.

Uno de los grandes protagonistas es la emblemática nave espacial, que vuelve a aparecer sobre el escenario como símbolo de una época.

El espectáculo incluye coreografías, efectos visuales, cambios de vestuario y la participación de bailarines y antiguas Paquitas.

También repasa diferentes etapas de su carrera, desde Xou da Xuxa y Xuxa Park hasta sus producciones musicales y cinematográficas.

Entre las canciones que marcaron su popularidad en la Argentina se encuentran Ilarié, Arco Iris, Luna de Cristal y Danza de Xuxa.

Por qué Xuxa decidió despedirse de su histórica nave

Aunque el nombre de la gira sugiere una despedida definitiva, Xuxa aclaró que no planea retirarse por completo del mundo artístico.

Su intención es cerrar una etapa vinculada con la imagen que la convirtió en un ícono de la televisión infantil.

La cantante explicó que ya no desea mantener indefinidamente las mismas exigencias escénicas que caracterizaron sus primeros años de carrera.

Por eso, El último vuelo de la nave funciona como una celebración de su historia y un homenaje al público que la acompañó durante décadas.

El vínculo especial de Xuxa con la Argentina

La artista brasileña alcanzó una enorme popularidad en nuestro país durante las décadas de 1980 y 1990.

Sus programas, canciones y espectáculos convocaron a miles de chicos que crecieron cantando sus éxitos.

Uno de los momentos más recordados fue su presentación en Vélez Sarsfield en 1991, cuando una multitud acompañó sus canciones.

Más de tres décadas después, la posibilidad de volver a verla sobre un escenario argentino despierta nostalgia entre quienes fueron parte de aquella generación.

Por ahora, los seguidores deberán esperar el anuncio oficial de una fecha en la Argentina para saber cuándo podrán reencontrarse con la Reina de los Bajitos.