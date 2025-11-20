Limonada de frutos rojos: la bebida refrescante que debes probar este verano

El verano es, sin dudas, la época ideal para bajar un cambio y empezar a comer (y beber) más liviano. Cuando las temperaturas suben, el cuerpo pide frescura, y a veces el agua sola no alcanza para saciar las ganas de algo dulce y sabroso.

Si buscás una alternativa saludable a las gaseosas o los jugos industriales, la limonada de frutos rojos es la tendencia de la temporada. No solo es vistosa y elegante para servir en una mesa, sino que combina la acidez de los cítricos con el dulzor natural de la fruta.

Con muy pocos ingredientes y en cuestión de minutos, podés resolver la bebida para la merienda o para acompañar un almuerzo ligero. Tomá nota de esta receta infalible.

Limonada de frutos rojos fresca y liviana para el verano: ¿qué necesito?

Para preparar una jarra rendidora (aproximadamente dos vasos grandes) de esta limonada de frutos rojos, vas a necesitar:

Cítricos: 2 limas (para un toque más tropical) o 1 limón jugoso.

Fruta: ½ taza de frutos rojos (pueden ser frutillas, arándanos, frambuesas o un mix congelado).

Líquido: 2 vasos de agua fría (si es mineral o filtrada, mejor).

Dulzor: miel o edulcorante natural a gusto.

Limonada de frutos rojos fresca y liviana para el verano: la preparación paso a paso

La magia de esta receta es su simpleza. Lo importante es integrar bien los sabores para que no quede «agua por un lado y fruta por el otro».