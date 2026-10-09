Rocío Robles se quebró en MasterChef Celebrity tras un accidente y Damián Betular sorprendió con su reacción

Rocío Robles protagonizó uno de los momentos más emotivos de MasterChef Celebrity durante la emisión del jueves por Telefe. La periodista deportiva sufrió un accidente en plena cocina que la dejó al borde del llanto, cuando faltaban apenas unos minutos para terminar su plato. La tensión fue tan grande que Damián Betular tuvo que intervenir para contenerla, mientras sus compañeros intentaban ayudarla.

Según informó Telefe en su sitio oficial, todo comenzó cuando la participante se dio vuelta para pedir un limón y, sin darse cuenta, golpeó la miniprocesadora en la que había preparado un puré. El contenido terminó desparramado por el piso y Rocío no pudo ocultar su desesperación al ver que había perdido gran parte de su trabajo.

La escena rápidamente cambió el clima de la competencia. Entre lágrimas, nervios y el tiempo que seguía corriendo, la participante intentó recuperar lo poco que quedaba de su preparación. Sin embargo, lo que parecía una noche destinada al fracaso terminó con un desenlace completamente inesperado.

El accidente de Rocío Robles en MasterChef Celebrity que la hizo llorar

La consigna de la noche no era sencilla. Los participantes debían preparar un plato con lenguado y verduras, pero tenían una dificultad adicional: solo podían utilizar electricidad y gas durante 25 minutos, aunque contaban con una hora para completar el desafío.

En medio de esa exigencia, Rocío Robles estaba concentrada en terminar su preparación cuando decidió pedir medio limón a sus compañeros.

Al girarse, golpeó accidentalmente el recipiente de la miniprocesadora y el puré terminó en el suelo.

“Lo tiré todo. ¡No! Tengo ganas de llorar”, expresó la periodista, visiblemente angustiada.

La participante intentó rescatar la pequeña cantidad que había quedado en el fondo del recipiente, pero enseguida advirtió que no sería suficiente para acompañar el plato como lo había imaginado.

La frustración se hizo evidente y Rocío comenzó a llorar mientras intentaba encontrar una solución antes de que terminara el tiempo.

Damián Betular dejó su lugar en el jurado y fue a contener a Rocío Robles

Al advertir lo que estaba ocurriendo, Damián Betular se acercó inmediatamente a la estación de Rocío Robles.

Pero el pastelero no llegó solamente para darle un consejo: apareció con un balde y un secador de piso para ayudarla a limpiar el desastre.

Mientras la periodista intentaba explicar por qué estaba tan angustiada, Betular buscó quitarle dramatismo al accidente y convencerla de que todavía podía salvar su plato.

“No pasa nada, te quedó divino”, le aseguró, antes de bromear con que la cantidad de puré que había preparado originalmente podía haber sido excesiva.

El gesto del jurado sorprendió a sus compañeros, que también se acercaron para acompañarla.

Lizy Tagliani la abrazó para tranquilizarla, mientras que Edith Hermida se ofreció a colaborar con lo que necesitara para terminar la receta.

Betular, por su parte, continuó limpiando el piso y alentó a la participante a seguir adelante.

“Una lloradita y a seguir”, le dijo, en una frase que resumió el momento y rápidamente comenzó a circular entre los seguidores del programa.

Qué plato preparó Rocío Robles después del accidente

A pesar del mal momento, Rocío Robles consiguió recomponerse y completar el desafío.

La periodista presentó un lenguado a la romana acompañado de puré de brócoli, zanahorias grilladas y alioli de yogur, una propuesta que finalmente sorprendió al jurado.

Durante la devolución, Germán Martitegui destacó el resultado de la preparación, aunque le señaló que todavía tenía aspectos por mejorar en la presentación.

El chef le recomendó prestar mayor atención al emplatado para conseguir una propuesta visualmente más atractiva.

Sin embargo, el sabor y el trabajo realizado fueron suficientes para que la participante dejara atrás el accidente y recuperara la confianza.

El inesperado final de Rocío Robles en MasterChef Celebrity: de las lágrimas a la medalla dorada

Cuando parecía que el accidente había arruinado sus posibilidades, Rocío Robles recibió una de las mejores noticias de la noche.

El jurado decidió reconocer su preparación y le otorgó la medalla dorada, una de las distinciones más importantes de la jornada de beneficios.

De esta manera, la participante pasó de la angustia por haber perdido gran parte de su puré a celebrar un reconocimiento que no esperaba después de semejante contratiempo.

La escena también dejó al descubierto otra faceta de la competencia: la solidaridad entre los participantes y la cercanía del jurado cuando alguno atraviesa una situación difícil.

El gesto de Damián Betular, el abrazo de Lizy Tagliani y la ayuda de Edith Hermida fueron protagonistas de una noche que comenzó con lágrimas y terminó con una sonrisa.

Para Rocío Robles, el accidente se convirtió en una prueba de carácter. Y aunque por unos minutos creyó que todo estaba perdido, terminó demostrando que un error en la cocina no siempre significa quedar fuera de competencia.