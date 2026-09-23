Se conoció la causa de muerte de Hayden Panettiere: el informe reveló “efectos tóxicos del fentanilo”

Las autoridades de Carolina del Sur revelaron finalmente la causa de muerte de Hayden Panettiere, la actriz estadounidense conocida por sus trabajos en Heroes, Nashville y Scream, quien murió el pasado 16 de agosto a los 36 años.

La Oficina del Forense del condado de Greenville determinó que su muerte fue accidental y estuvo provocada por los “efectos tóxicos” de una combinación de fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina. La autopsia, además, no encontró signos de traumatismo que hubieran contribuido al fallecimiento.

Según la información a la que accedió Agencia Noticias Argentinas, Panettiere había hablado públicamente durante los últimos años sobre sus problemas con las adicciones y las dificultades personales que atravesó después de alcanzar la fama desde muy joven.

Cómo encontraron a Hayden Panettiere

La actriz fue encontrada inconsciente en una vivienda de Greenville, Carolina del Sur, donde se encontraba temporalmente. Los servicios de emergencia recibieron una llamada por un paro cardíaco durante la tarde del 16 de agosto y, pese a las maniobras avanzadas de reanimación, no lograron salvarla.

De acuerdo con The Associated Press, en el lugar se encontraban Brian Hickerson, pareja intermitente de Panettiere, y el hermano de este. Antes de la llegada de los paramédicos se le administró Narcan, un medicamento utilizado para revertir una sobredosis de opioides, pero la actriz no respondió.

La investigación policial sobre las circunstancias que rodearon su muerte continuó después del fallecimiento. Según Los Angeles Times, las autoridades investigan, entre otras cuestiones, si Panettiere pudo haber obtenido pastillas sin receta y si alguna de ellas podía ser falsificada y contener fentanilo.

Qué sustancias encontraron en el organismo de Hayden Panettiere

El informe toxicológico estableció la presencia de cinco sustancias. Además del fentanilo, un potente opioide sintético, se detectó 4-ANPP, un compuesto relacionado con su fabricación; alprazolam, una benzodiazepina; metocarbamol, un relajante muscular; y quetiapina, un medicamento antipsicótico.

La conclusión de los forenses fue que la combinación provocó una intoxicación fatal y que la muerte fue accidental.

Panettiere había hablado abiertamente sobre sus problemas con el alcohol y las drogas y sobre los tratamientos que realizó a lo largo de los años. Su fallecimiento, ocurrido apenas un mes antes de conocerse los resultados toxicológicos definitivos, causó conmoción entre sus seguidores y colegas.