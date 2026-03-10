Mauricio Macri fue visto con una mujer en una boda y crecen las versiones de un nuevo romance

Tras su separación de Juliana Awada, el expresidente Mauricio Macri volvió a quedar en el centro de las miradas del mundo del espectáculo y la política. En las últimas semanas circularon distintas versiones sobre su vida sentimental y su nombre fue vinculado con varias mujeres.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Macri fue uno de los invitados a la boda de Rodrigo Valladares y Emily Lucius, que se celebró en la quinta Los Abrojos, propiedad de la familia Macri.

Durante el festejo, algunos de los presentes advirtieron que el exmandatario habría compartido gran parte de la noche con una mujer, lo que rápidamente despertó especulaciones sobre un posible vínculo.

Quién es la mujer que fue vista junto a Mauricio Macri

Las imágenes del expresidente conversando con una mujer durante la celebración comenzaron a circular en distintos programas de televisión y redes sociales. Allí se reveló el nombre de quien habría estado junto a él: Sofía Smaldone.

Según se supo, Smaldone se presenta en sus redes sociales como coach motivacional. En su perfil comparte contenidos vinculados al desarrollo personal, la actividad física y los llamados mantras de manifestación.

Además, se describe como una persona dedicada a ayudar a otros a “reconocer patrones para volver a su esencia” y también es madre de dos hijas.

Qué dijeron en televisión sobre el encuentro

El supuesto acercamiento entre ambos fue comentado en distintos ciclos televisivos. En el programa Sálvese quien pueda, la panelista Yanina Latorre aseguró que Macri habría llegado solo a la ceremonia del casamiento, pero que luego fue acompañado durante la fiesta.

“Mauricio llegó solo a la ceremonia, pero cuando empezó la fiesta su actual saliente llegó para acompañarlo”, sostuvo la panelista.

Según relataron en el programa, durante gran parte de la celebración Macri y Smaldone estuvieron sentados juntos conversando.

“Estuvieron toda la noche charlando. Ella le hablaba mucho al oído”, comentaron en el ciclo televisivo.

Sin confirmación oficial

Por el momento, ninguno de los protagonistas confirmó públicamente si se trata de un romance o simplemente de una amistad.

Sin embargo, la presencia de la mujer junto al expresidente en la celebración volvió a poner el foco sobre la vida personal de Macri, que en las últimas semanas generó diversas especulaciones tras su separación de Awada.