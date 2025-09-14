Cómo hacer huevos a la pizzaiola: la receta popular del sur de Italia 

Los huevos a la pizzaiola provienen de la tradición culinaria del sur de Italia, especialmente de Nápoles y la Campania, donde se popularizó la salsa «alla pizzaiola».

El término pizzaiola hace referencia a la preparación «al estilo del pizzero», es decir, con los mismos ingredientes básicos de la pizza napolitana clásica: tomate, ajo, aceite de oliva y orégano.

Originalmente, esta salsa se usaba para carnes y pescados baratos, pero con el tiempo se adaptó a recetas rápidas y nutritivas, como los huevos, que eran accesibles y rendidores en la mesa familiar.

¿Cómo hacer huevos a la pizzaiola?

Es un plato sencillo, económico y muy sabroso de la cocina italiana, que combina huevos con una salsa similar a la de la pizza: tomate, ajo, orégano y aceite de oliva.

Ingredientes (para 2 personas)

4 huevos

400 g de tomate triturado (o puré de tomate casero)

2 dientes de ajo

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharadita de orégano seco

Sal y pimienta al gusto

Opcional: hojas de albahaca fresca, aceitunas negras, queso rallado o mozzarella

¿Cómo preparar los huevos a la pizzaiola?

Salsa base: en una sartén, calentar el aceite de oliva y dorar los ajos picados.

Agregar el tomate: incorporar el puré de tomate, sal, pimienta y orégano. Cocinar 8–10 minutos hasta que espese.

Hacer los huevos: con una cuchara, abrir pequeños huecos en la salsa y cascar los huevos directamente sobre ella.

Cocinar tapado: dejar a fuego bajo hasta que la clara se cocine y la yema quede a tu gusto (más líquida o más firme).