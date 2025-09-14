ESCUCHÁ RN RADIO
Cómo hacer huevos a la pizzaiola: la receta popular del sur de Italia 

Es un plato sencillo, económico y muy sabroso de la cocina italiana, que combina huevos con una salsa similar a la de la pizza: tomate, ajo, orégano y aceite de oliva. 

Huevos a la pizzaiola.

Los huevos a la pizzaiola provienen de la tradición culinaria del sur de Italia, especialmente de Nápoles y la Campania, donde se popularizó la salsa «alla pizzaiola». 

El término pizzaiola hace referencia a la preparación «al estilo del pizzero», es decir, con los mismos ingredientes básicos de la pizza napolitana clásica: tomate, ajo, aceite de oliva y orégano. 

Originalmente, esta salsa se usaba para carnes y pescados baratos, pero con el tiempo se adaptó a recetas rápidas y nutritivas, como los huevos, que eran accesibles y rendidores en la mesa familiar. 

¿Cómo hacer huevos a la pizzaiola? 

Ingredientes (para 2 personas) 

  • 4 huevos 
  • 400 g de tomate triturado (o puré de tomate casero) 
  • 2 dientes de ajo 
  • 2 cucharadas de aceite de oliva 
  • 1 cucharadita de orégano seco 
  • Sal y pimienta al gusto 
  • Opcional: hojas de albahaca fresca, aceitunas negras, queso rallado o mozzarella 

¿Cómo preparar los huevos a la pizzaiola?

  • Salsa base: en una sartén, calentar el aceite de oliva y dorar los ajos picados. 
  • Agregar el tomate: incorporar el puré de tomate, sal, pimienta y orégano. Cocinar 8–10 minutos hasta que espese. 
  • Hacer los huevos: con una cuchara, abrir pequeños huecos en la salsa y cascar los huevos directamente sobre ella. 
  • Cocinar tapado: dejar a fuego bajo hasta que la clara se cocine y la yema quede a tu gusto (más líquida o más firme). 
  • Servir: decorar con albahaca fresca o un poco de queso rallado. Se suele acompañar con pan para mojar en la salsa. 

