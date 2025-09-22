Menú sin gluten: cinco almuerzos fáciles y nutritivos que generan saciedad y mejoran la digestión 

Cada vez más personas eligen una alimentación libre de gluten, ya sea por celiaquía, sensibilidad al trigo o simplemente por la búsqueda de comidas más livianas y fáciles de digerir. Lejos de ser restrictiva, esta tendencia ofrece alternativas prácticas y sabrosas para la mesa de todos los días.

Con ingredientes accesibles, es posible preparar almuerzos sin gluten que aporten energía, fibra y proteínas, ayudando a mantener la saciedad y favoreciendo la digestión.

Cinco propuestas sin gluten para incorporar a la rutina semanal

Ensalada tibia de quinoa con vegetales asados

La quinoa, libre de gluten y rica en proteínas, combinada con zapallo, berenjena y zucchini al horno, se convierte en un plato completo y lleno de sabor.

Tacos de maíz con pollo y guacamole

Las tortillas de maíz son una opción segura y práctica. Rellenas con pollo grillado, palta, tomate y cebolla morada, resultan frescas y nutritivas.

de arroz integral con salmón y vegetales al vapor

Una versión simple de “poke bowl”: arroz integral, salmón cocido o ahumado, brócoli y zanahoria. Aporta omega-3, fibra y minerales.

Tortilla de batata y espinaca

Una alternativa diferente a la clásica tortilla de papa. La batata ofrece energía de liberación lenta, mientras que la espinaca suma hierro y vitaminas.

Sopa cremosa de calabaza con semillas tostadas

Ideal para días frescos, se elabora con calabaza, cebolla y zanahoria. Al servirla, se le agregan semillas de girasol o calabaza, que aportan saciedad y grasas saludables.

Estos almuerzos demuestran que la cocina sin gluten no tiene por qué ser aburrida ni complicada. Con un poco de organización, se pueden lograr platos sabrosos, equilibrados y beneficiosos para la salud digestiva.

Sin gluten y solo 3 ingredientes se necesitan para este pastel de chocolate

Lista de Ingredientes

huevos: 5

azúcar: 150 gr

chocolate 60% – 70%: 250 gr

Preparación

1. Poner los huevos en un bol junto con el azúcar. Batir por unos minutos, hasta lograr una mezcla pálida y espumosa (punto letra). Incorporar el chocolate derretido con movimientos envolventes y cuidadosos.

2. Volcar el batido en un molde de 26 cm de diámetro, engrasado. De forma opcional podés poner almendras laminadas para un toque crocante extra. Hornear, en horno pre calentado a 180º C por 25-30 minutos. Retira del horno, dejar reposar 10 minutos y a disfrutar.

Sugerencia

Se puede comer tibio o frío y recomiendo acompañarlo con crema batida o helado, frutos rojos y chocolate rallado.