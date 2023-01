“Messi será santificado”: el conmovedor relato inglés de la consagración de Argentina en Qatar

Pasó el Mundial de Qatar pero sin dudas las imágenes del título logrado por la Selección Argentina serán eternas. Con el correr del tiempo siguen apareciendo momentos históricos de la consagración.

En esta oportunidad se viralizó el relato del inglés Peter Drury, quien detalla el último penal de Gonzalo Montiel y los posteriores festejos del conjunto nacional, luego del triunfo ante Francia.

Las descripciones del relator inglés se centran en Lionel Messi, Lionel Scaloni y obviamente lo nombra a Diego Maradona.

“Una larga caminata solitaria para Gonzalo Montiel. No comenzó el juego y puede terminarlo”, comienza el relato de lo que fue el último penal de la serie.

“Montiel… ¡Argentina campeón del mundo, otra vez, por fin! Una nación bailará tango toda la noche”, continúa el relato

“36 años desde Maradona y México. Aquí, finalmente está el nuevo grupo de inmortales de la Nación”, agregó el periodista totalmente eufórico.

“Scaloni estará predestinado, Messi será santificado”, continúa en el video viralizado.

“Ha conquistado su pico final. Ha estrechado sus manos con el paraíso. El pequeño niño de Rosario, Santa Fe, acaba de lanzarse al cielo. Sube a una galaxia propia. Tiene su momento de coronación”, cierra haciendo referencia al capitán de la selección.

Uf, acabo de pescar este relato de un periodista inglés, que no sé quién es, pero me puso los pelos de punta. Y así seguiremos todos los días descubriendo y emocionándonos con cosas que no vimos antes.pic.twitter.com/RBG7bZB6ew