Víctor Díaz reveló la respuesta judicial de su ex patrón, el que lo echó de la estancia: “Negó todo”

Víctor Díaz, el peón rural paraguayo que se hizo viral tras ser despedido de una estancia en junio de 2025, volvió a usar sus redes sociales para compartir una actualización sobre su situación legal. Según relató este jueves en Instagram, finalmente recibió respuesta del patrón que lo despidió: “Negó todo”, aseguró.

La respuesta judicial del ex patrón de Víctor Díaz, el peón rural echado de una estancia

“Le voy a explicar qué pasó”, comenzó diciendo Víctor en un video dirigido a sus más de 934 mil seguidores. “Hace un mes y 10 días que me echó mi patrón. Hoy recién me respondió el telegrama y la carta que le mandé después de cinco veces, y ahí negó todo”, afirmó.

Además, reveló que ahora lo acusan de haber dañado la imagen de la empresa al hacer videos en el campo: “Se defiende diciendo que yo hacía videos en su campo, que dejé mal a la empresa porque mostraba el nombre”. Sin embargo, Víctor se defendió: “Yo nunca dije el nombre de la empresa, nunca mostré tampoco. Siempre mostraba a las Chicas Superpoderosas (las vacas)”, relató en referencia a los apodos cariñosos que le daba a los animales con los que trabajaba.

El ex peón insistió en que jamás identificó el establecimiento: “Solo salía un logo en mi campera que decía el nombre del campo, pero yo nunca dije dónde trabajaba”.

El caso de Víctor Díaz es un ejemplo de la lucha por los derechos de los trabajadores rurales. Mientras tanto, el joven sigue promocionando unas remeras con frases propias para poder sostenerse económicamente.

Por qué Víctor Díaz podría tener baja su cuenta de Instagram tras una investigación

El motivo es el mismo que puso bajo la lupa a figuras como Wanda Nara, L-Gante, Flor Vigna y Romina Uhrig: la promoción de casinos online que podrían operar de forma ilegal. Desde que se despidió de sus perros y dejó la estancia, Díaz comenzó a monetizar su creciente popularidad en redes sociales realizando publicidades de diversas marcas. Sin embargo, en sus historias incluyó publicidades de sitios de apuestas, lo que llamó la atención de la Justicia.

La Fiscalía Especializada en Juegos de Azar ya imputó a varios influencers por violar el artículo 301 bis del Código Penal, que prohíbe la promoción de plataformas de apuestas ilegales. Por el momento, la investigación alcanza a más de 110 cuentas, entre las que podría encontrarse la de Víctor Díaz.