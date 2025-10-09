Milett Figueroa habló sobre su reconciliación con Marcelo Tinelli: “El amor es increíble“

Marcelo Tinelli despertó las alertas al mostrarse nuevamente junto a Millet Figueroa, de quien había dicho separarse hace un par de semanas, dejando en claro que volvieron a apostar por el amor. Según trascendió, el conductor viajó junto a su familia con destino a Perú, tierra natal de su novia.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa confirmaron su reconciliación con un viaje a Perú

Consultada por LAM, la modelo habló sobre su salida familiar y confirmó la reconciliación con Tinelli: “Es un viaje muy especial, muy lindo. De verdad que se va a disfrutar un montón”.

En la misma línea, reveló que el viaje formara parte de una producción de “Los Tinelli”: “No puedo adelantar mucho porque eso va a estar en el reality, pero estoy muy feliz. Es un viaje muy especial para mí”.

Sobre su romance con el mítico conductor de Showmatch, explicó: “Sí. Estamos muy bien. La verdad que el amor es increíble y eso es lo que importa”.

Y cerró con una reflexión: “En una relación, la comunicación es importante. A veces explotamos como todo ser humano, pero hay muchas charlas y sobre todo mucho amor”.