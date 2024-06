Mirtha Legrand: el enojo con el gobierno de Javier Milei y la inesperada confesión sobre Perón

Mirtha Legrand tuvo un tenso intercambio con Guillermo Francos, el actual Jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei. El tema que generó un fuerte cruce fue la reciente polémica sobre los alimentos almacenados cerca de su fecha de vencimiento, que fueron finalmente distribuidos por las fuerzas armadas.

Mirtha expresó su indignación por la gestión de estos recursos, destacando el desperdicio en un momento crítico para el país. «Lo estuve viendo. Y le voy a decir una cosa que puede parecer ridícula. Los vi a los soldados entregando los alimentos y me puse a llorar. Me emocionó muchísimo. Estaban en ropa de fajina. Yo decía, ¿por qué no lo distribuyeron antes? ¿Quién fue el canalla, sinvergüenza que impidió que se hiciera? Porque siempre hay uno”, dijo Mirtha, visiblemente enojada.

Mirtha Legrand y una llamativa confesión sobre Perón

En otro tramo de su programa en El Trece, Mirtha Legrand sorprendió al hablar de Juan Domingo Perón. Es que Mirtha contó que le hubiera encantado que Perón la seduzca, algo que provocó risas en la mesa.

«Lo conocí a Perón en el terremoto de San Juan, era muy simpático», dijo Mirtha. En ese contexto, Laura Di Marco, una de las invitadas, le preguntó: «¿Es verdad que te quiso seducir en lugar de Evita?». «Nunca leí eso, nunca lo supe, pero me hubiera encantado que me seduzca», le respondió Mirtha Legrand.