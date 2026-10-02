Mirtha Legrand hizo un particular pedido durante su internación, pero los médicos se lo negaron: cómo sigue su salud

Mirtha Legrand continúa recuperándose en el Sanatorio Mater Dei, donde permanece internada desde el 18 de septiembre. Mientras los últimos partes médicos hablan de una evolución favorable, trascendieron nuevos detalles sobre cómo atraviesa sus días en la clínica y un pedido que realizó al equipo que la atiende.

Según informó el medio de noticias El Destape, a partir de información revelada por el periodista Mario Massaccesi, la conductora habría pedido que una peluquera y una maquilladora pudieran ingresar a su habitación, pero los profesionales que siguen su evolución no lo autorizaron porque consideran que en este momento debe priorizar el reposo.

El pedido de Mirtha Legrand que los médicos no autorizaron

A sus 99 años, Mirtha mantiene algunas de las rutinas que la acompañaron durante décadas frente a las cámaras. Por eso, según trascendió, habría querido arreglarse y maquillarse aun durante su internación.

Sin embargo, la respuesta del equipo médico habría sido negativa. La prioridad es que la conductora descanse y complete su recuperación antes de retomar paulatinamente sus actividades.

El episodio se conoció en momentos en que crece la expectativa por saber cuándo podrá recibir el alta médica.

La particular medida que toman con Mirtha durante las noches

Massaccesi reveló además otro detalle de la internación: por las noches le retirarían temporalmente el teléfono celular.

La medida tendría como objetivo que Mirtha pueda dormir las horas necesarias, ya que la conductora se mantiene muy activa con su teléfono, intercambia mensajes y continúa pendiente de las noticias y del mundo del espectáculo.

El descanso se convirtió en una de las prioridades durante esta etapa de recuperación, especialmente después de que la conductora debiera ser internada nuevamente pocos días después de haber recibido un primer alta.

Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand

Las últimas noticias oficiales son alentadoras. El parte médico difundido el miércoles informó que Mirtha se encuentra “muy bien” de la neumopatía que motivó su internación y en “franca mejoría”.

Además, permanece en una habitación común, acompañada por su familia. Según lo informado por La Nación, el Sanatorio Mater Dei había anticipado que, si no se producían cambios, este viernes 2 de octubre brindaría una nueva actualización sobre su estado.

La conductora ya finalizó el tratamiento con antibióticos y durante los últimos días también incrementó su actividad física con el acompañamiento del equipo de Kinesiología.

Mirtha Legrand tampoco volverá este fin de semana a la televisión

Mientras continúa la recuperación, su regreso a la televisión deberá esperar. La prioridad sigue puesta en que complete el proceso indicado por sus médicos antes de retomar su rutina laboral.

De esta manera, la expectativa está concentrada ahora en el próximo parte médico y en una posible definición sobre el alta.

Por el momento, la evolución es favorable, aunque los profesionales mantienen una postura prudente. Y el particular pedido de Mirtha parece dejar en claro algo: las ganas de recuperar su rutina están intactas.