Dólar tarjeta: cuánto cuesta este viernes y qué cotizaciones mirar para pagar suscripciones

Panel cambiario en 30 segundos (viernes 2 de octubre 2026)

• Venta oficial Banco Nación (BNA): $1.495,00 (compra) | $1.545,00 (venta)

• Mayorista comercial (BCRA): $1.523,00 (pauta de microdeslizamiento administrado)

• Dólar MEP (Bolsa): $1.552,44

• Dólar Contado con Liquidación (CCL): $1.635,05 | Dólar informal (blue): $1.555,00

• Dólar Tarjeta: $2008,50

• Lectura rápida: la plaza cambiaria clausura la primera semana del último trimestre sin presiones de cobertura, consolidando la sincronía entre el mostrador bancario y la bolsa.

La plaza cambiaria en Argentina completa la primera semana de octubre 2026 con una tónica de sostenida previsibilidad, caracterizada por la confluencia casi exacta entre los valores del mostrador bancario tradicional y las cotizaciones bursátiles.

Durante la apertura de este viernes 2 de octubre 2026, los registros oficiales del Banco Central (BCRA) ratifican que el anclaje monetario de emisión cero, sumado a las licitaciones periódicas del Tesoro, absorbió el excedente de pesos propio del inicio de mes, neutralizando cualquier expectativa de dolarización preventiva previa al fin de semana.

En este esquema de equilibrio macroeconómico, el valor regulado de ventanilla continúa fijando los costos directos de la economía cotidiana, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL inician las operaciones financieras prácticamente pegados a la pauta del mostrador oficial.

Cotización del dólar oficial en Banco Nación: viernes 2 de octubre 2026

Viernes 2 de octubre 2026

La banca pública opera con las siguientes referencias matutinas en el Banco Nación (BNA):

Pizarra oficial de ventanilla (BNA) : compra a $1.495,00 y venta a $1.545,00.

: compra a $1.495,00 y venta a $1.545,00. Dólar tarjeta / turista (consumos en el exterior) : se ubica de forma unificada en $2008,50.

: se ubica de forma unificada en $2008,50. Segmento mayorista interbancario: opera en $1.523,00.

Tendencia bursátil dólar MEP y dólar CCL en el circuito financiero: viernes 2 de octubre 2026

Viernes 2 de octubre 2026

En el mercado de capitales administrado por Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), el comportamiento de los títulos soberanos en moneda dura exhibe cotizaciones ordenadas para la última rueda hábil de la semana:

Dólar MEP (dólar bolsa) : abre en $1.552,44.

: abre en $1.552,44. Dólar CCL (Contado con Liquidación) : se posiciona en $1.635,07.

: se posiciona en $1.635,07. Dólar informal (blue): se negocia en la City porteña en $1.535,00 para la compra y $1.555,00 para la venta.

Patagonia: el comportamiento del dólar oficial en Río Negro y Neuquén este viernes 2 de octubre 2026

Viernes 2 de octubre 2026

En el ámbito regional, el ordenamiento de las cotizaciones cambiarias opera como un insumo estratégico indispensable para brindar certidumbre a la matriz productiva patagónica, reflejada tanto en las pizarras locales como en los sectores productivos de cabecera:

Jurisdicción Entidad Bancaria Regional Compra Venta Neuquén Banco Provincia del Neuquén (BPN) $1.485,00 $1.555,00 Río Negro Banco Patagonia $1.495,00 $1.545,00

Servicio al lector: cómo cancelar resúmenes de tarjeta y consumos digitales con dólar MEP

Para los usuarios que inician el mes con vencimientos de resúmenes bancarios o cargos por suscripciones internacionales, la brecha de precios ofrece una ventaja directa para optimizar el presupuesto familiar: