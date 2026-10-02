¿Te acordás de «Batatita»? La transmisión viral del mar Argentino reveló 57 nuevas especies y hay más en camino

El pulpo telescopio (Amphitretus sp.) es una de las 57 nuevas especies halladas en la expedición que hizo famosa a "Batatita". Foto: Conicet.

Entre julio y agosto de 2025, millones de personas en la Argentina y el mundo cambiaron las series y las redes sociales por un espectáculo inédito: una cámara sumergida a casi 3.900 metros de profundidad en el Océano Atlántico, transmitiendo en vivo y en directo. A bordo del buque R/V Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute, científicos del Conicet exploraban por primera vez el cañón submarino de Mar del Plata con tecnología de punta.

La expedición duró 21 días, acumuló 22 millones de visualizaciones y el público rebautizó a los animales en el chat de YouTube: aparecieron personajes entrañables como «Batatita» (una Benthodytes violeta) y «Patricio Estrella». Pero lo que pareció un fascinante documental en tiempo real era, en realidad, el comienzo de un hito científico.

El pepino de mar apodado «Batatita» o «Batata» corresponde científicamente a la especie Benthodytes violeta.

«Patricio» pertenece al género Hippasteria.

En julio de 2026, un año después de aquel viaje y bajo la organización de Ocean Census, 20 taxónomos en inicio de carrera de América Latina y Europa se encerraron en la Universidad Maimónides de Buenos Aires para analizar las muestras recolectadas. Las estimaciones preliminares hablaban de 40 especies nuevas; el resultado final del taller elevó la cifra a 57 especies inéditas para la ciencia y 5 nuevos géneros.

«Loki»: la criatura con cuernos hallada en la oscuridad abisal

Entre las criaturas descubiertas hay una que se robó todas las miradas. Vive en la oscuridad absoluta del fondo marino, tiene un cuerpo blando y ostenta unos apéndices en la cabeza que recuerdan inevitablemente a los cuernos del dios nórdico de la leyenda.

Loki (Peniagone sp.) es un equinodermo de aguas profundas, nombrado por sus cuernos similares a los del dios de la leyenda nórdica. Créditos: ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute.

Se trata de Peniagone sp., un equinodermo de aguas profundas al que los científicos bautizaron informalmente como «Loki». Es apenas una de las hasta diez especies nuevas de pepinos de mar (holoturias) identificadas en esta franja donde chocan la corriente cálida de Brasil y la fría de Malvinas, una zona de biodiversidad excepcional que permanecía inexplorada.

Utilizando técnicas de taxonomía integrativa, los especialistas desglosaron los hallazgos en cuatro grandes grupos:

20 copépodos: pequeños crustáceos esenciales para la cadena alimentaria marina.

pequeños crustáceos esenciales para la cadena alimentaria marina. 22 equinodermos: la familia de las estrellas y pepinos de mar (incluyendo a «Loki»).

la familia de las estrellas y pepinos de mar (incluyendo a «Loki»). 14 cnidarios: entre los que destacan octocorales, plumas de mar (como Pseudumbellula sp.) y el deslumbrante octocoral rojo anaranjado Orstomisis sp.

entre los que destacan octocorales, plumas de mar (como Pseudumbellula sp.) y el deslumbrante octocoral rojo anaranjado Orstomisis sp. 1 molusco escafópodo: conocido popularmente como «colmillo de mar».

A esto se suman 5 nuevos géneros científicos que abarcan corales, pepinos de mar y crustáceos.

Solo se analizó el 10%: el 90% del material sigue sin examinarse

A pesar del impacto de la cifra, los investigadores aclaran que esto es apenas la punta del iceberg. «El descubrimiento de 57 nuevas especies y cinco nuevos géneros en tan poco tiempo demuestra la rapidez y la potencia de la taxonomía colaborativa», remarcó Michelle Taylor, directora científica de Ocean Census.

Una hembra de pulpo incubando huevos detrás de un coral para protegerlos. Créditos: ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute.

El mejor ejemplo del trabajo pendiente son los copépodos: los taxónomos examinaron tan solo el 10% de las muestras recolectadas. Además, entre las colonias de corales se detectaron dos posibles nuevos géneros y una posible nueva familia, hallazgos que se terminarán de confirmar tras análisis genéticos.

Todos los ejemplares físicos procesados pasarán a alojarse de manera permanente en colecciones institucionales nacionales, como la del Museo Argentino de Ciencias Naturales «Bernardino Rivadavia» (Macn-Conicet). Asimismo, los datos ya fueron cargados en Ocean Census NOVA, la primera plataforma de acceso abierto del mundo para especies recién descubiertas.

El taller realizado en julio de 2026 en Buenos Aires reunió a 20 taxonomistas e investigadores de toda América Latina y Europa. Créditos: The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census / Schmidt Ocean Institute.

Basura en el abismo y la revancha frente a Chubut en 2027

Las cámaras del vehículo operado a distancia (ROV) SuBastian no solo mostraron postales de ensueño, como un pulpo telescopio (Amphitretus sp.) flotando a 888 metros o una madre pulpo incubando sus huevos detrás de un coral para protegerlos.

En el fondo, los científicos también se cruzaron con la huella humana: bolsas de plástico y artes de pesca abandonadas, un recordatorio brutal del impacto de la contaminación en los rincones más inaccesibles del planeta.

Por eso, la exploración del mar argentino no se detiene. El Conicet, a través del Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (Gempa), y el Schmidt Ocean Institute ya preparan la siguiente misión: Talud Continental V, programada para febrero y marzo de 2027.

La nueva expedición, que también se emitirá por streaming, estará integrada por 19 científicos de instituciones de todo el país (UBA, UNC, UNLP, Unmdp, Cadic, Ibiomar, Iimyc, IDEA, Ibbea, MACN y Prefectura Naval). El objetivo será explorar los cañones Ameghino y Almirante Brown, a 600 kilómetros de la costa de Chubut, una región remota con un altísimo potencial para descubrir nuevos Ecosistemas Marinos Vulnerables.

Como destacó Daniel Lauretta, jefe científico de la campaña e investigador del Conicet: «En el Conicet trabaja la mayor comunidad de taxónomos del país. Preservar estas capacidades es clave para el futuro de la Argentina, así como entrenar a las nuevas generaciones para asegurar su continuidad».