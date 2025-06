Moria Casán cruzó otra vez a Mirtha Legrand y aseguró que no irá a sus almuerzos: «Sé muchas cosas»

Moria Casán exaltó a todos con sus comentarios sobre Mirtha Legrand y encendió los rumores sobre una vieja rivalidad entre las dos divas del espectáculo. «La One» dijo que no se sentaría en los clásicos almuerzos de la diva y despertó la polémica.

Así, Moria, reconocida por su «lengua karateca», despertó nuevos rumores sobre una supuesta rivalidad que podría existir con Mirtha Legrand. Aunque sostuvo que se trataba de un chiste, las especulaciones no tardaron en aparecer y reflotó una vieja pelea que tiene con otra diva del espectáculo: Susana Giménez.

Qué dijo Moria Casán sobre Mirtha Legrand: «me tiene que contar ella a mi»

Ante la pregunta de si aceptaría una invitación a la clásica «mesaza» de Mirtha Legrand, Moria Casán dijo que no y la polémica no tardó en aparecer. Aunque sostuvo que se trataba de un chiste, comentó que de todas formas no le ve sentido a ir: «Fui tantas veces a lo de Mirtha que ya no tengo más que contarle, me tiene que contar ella a mí y, como ella a mí no me cuenta porque yo sé muchas cosas…”, dijo ante la prensa.

El filoso comentario de «La One» no sólo llamó la atención, sino que también despertó viejas rivalidades de la diva con otras mujeres del espectáculo.

En «El Ejército de la Mañana» (Bondi), Pepe Ochoa y Santiago Riva Roy se metieron de lleno dentro de la supuesta rivalidad y analizaron cuál podría ser el detonante del comentario de Moria.

“Hace rato viene este cruce con Mirtha, este ida y vuelta. Lo que Moria dice, lo mismo que pasó con Susana (Giménez) en su momento, está pasando ahora con Mirtha. Yo voy, abro, hago el show, te digo, te cuento, voy, te presto, hablo de mis exs, hablo de mi vida, hablo de mi hija, y vos no me devolvés nada”, especuló Pepe Ochoa.

El descontento de Moria Casán con Mirtha Legrand y Susana Giménez

Los conductores de El Ejército de la Mañana siguieron con su análisis y comentaron que el descontento de Moria es porque no siente el apoyo de las divas cuando ella se presenta en el teatro: «Siente tanto Susana como Mirtha, esto lo ha dicho ella en sus notas, mucha ingratitud con respecto al tema de ir a verla a ella al teatro. Moria, la última que fue a lo de Mirtha, cuando salió y terminó fue bastante ácida porque dijo ‘para mí estos ciclos se cumplieron'».

Para finalizar Pepe Ochoa resaltó: «No sé si Mirtha cuando fue a Mar del Plata fue a ver Brujas. Tal vez es lo que Moria quiere. Que si ella va y se presta a la mesa, que cuando ella haga una obra, aparezcan Susana y Mirtha para engalanar la obra».

Con información de Noticias Argentinas.-