More Rial trató a Yanina Latorre de «abuela demente» y se pudrió todo: la respuesta de la conductora

Yanina Latorre estrenó su programa «Sálvese quien pueda» donde dejará salir su lado más picante, acompañada de un panel integrado por Lizardo Ponce, Ximena Capristo y Fede Popgold. Durante la noche de martes, la «angelita» apuntó fuertemente contra Jorge Rial, quien la había tratado de «ensobrada». Esto no le gustó nada a More Rial, hija del periodista, quien fue letal con Yanina en su cuenta de Instagram.

Yanina Latorre contraatacó a More Rial: qué le dijo

More Rial no tiene pelos en la lengua y no le escapa al conflicto. La polémica mediática charlo con sus seguidores de Instagram, contestó algunas consultas y apuntó de forma contundente con Yanina Latorre. «¿Qué opinas de lo que dijo Yanina sobre tu papá en su programa?«, consultó un usuario.

La respuesta de la joven no se hizo esperar. «No miro su programa, para escuchar a una abuela media demente me voy a un geriátrico», contestó lapidaria. Sin embargo, la conductora de SQC no se quedó callada tampoco. «Prefiero ser una geriátrica demente y no un choriza de poca monta«, escribió Latorre en su cuenta de X (Twitter).

Los dichos sobre Jorge Rial en el programa de Yanina Latorre que molestaron a More

Yanina Latorre se defendió en su programa de América TV de las fuertes acusaciones de Jorge Rial, dirigidas hacía ella y su marido, el comentarista de deportes Diego Latorre. El conductor de Radio 10, afirmó que hay muchos periodistas «ensobrados» entre los especialistas en deportes y lanzó una indirecta para el ya nombrado matrimonio.

«Te vas de viaje con tu marido gracias a las prebendas de un importantísimo representante de fútbol«, acusó Rial, sin dar nombres, pero haciendo una clara insinuación. Como era de esperarse, Yanina no se guardó nada.

«¿Tenés que ser tan bajo Rial que, para decirme a mí ‘ensobrada‘, le decís ‘ensobrado’ a Diego?», comenzó cuestionando Yanina, en vivo por SQC. «Mi marido no es periodista deportivo, es el mejor comentarista de futbol que hay en la Argentina y labura honestamente», continuó.

«Metete conmigo Rial, decime ensobrada a mí, mi marido hizo mucha guita y no recibe sobres de nadie, no hace notas, él solamente analiza partidos y no le chupa el culo a nadie». siguió, super filosa como siempre. «Cuando Diego va a transmitir la Champions League, yo me saco el pasaje en avión en primera clase porque me lo puedo pagar«, concluyó Yanina, furiosa.