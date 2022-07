Murió el actor Antonio Ibañéz: se despidió en redes sociales horas antes

El mundo del espectáculo español llora la muerte de Antonio Ibáñez, de 34 años, reconocido por sus trabajos como «Aída» y «El ministerio del tiempo».

La pronta partida del artista se debió a un linfoma, con el cual fue diagnosticado hace poco más de un año y que se encontraba en tratamiento.

A pesar del dolor de su fallecimiento, un hecho llamó la atención de sus seguidores: una comunicación a través de redes sociales, que fue premonitoria de su partida. Algo así como un secreto que revela la vida a último minuto.

En Instagram, Antonio reveló «he luchado con todas mis fuerzas pero no he conseguido ganar esta batalla. Tenia muchas ganas de vivir y seguir creando arte».

«Aun así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa», publicó horas antes de morir.

Finalmente, el artista murió el último martes tras someterse al tratamiento para el cáncer, que los médicos habían detectado en julio del año pasado.

Antonio Ibáñez tenía un largo recorrido en el mundo artístico. Fue modelo de grandes marcas, lo que le hizo lugar en la televisión. Su primer papel importante fue en la ficción «Arrayán«, donde interpretó al personaje de Santiago.

Recientemente, además de la actuación, había participado de The Dancer, un reality show de baile. Y era un apasionado de la pintura.