Video: Ventura dijo que Rial «se hizo rico» con América y que tiene fondos «en paraísos fiscales»

Si bien hubo gestos de acercamiento, lejos quedó la paz – nuevamente – entre Luis Ventura y Jorge Rial.

La tregua se rompió con una carta pública que hizo Ventura, en las últimas horas, con «trapitos al sol» de su vínculo con Rial, a partir de las denuncias que han recibido las autoridades del canal América.

Es que el conductor de «Argenzuela» denunció públicamente que había sido amenazado por Daniel Vila, uno de los dueños de ese canal y accionista de Edenor. Según su argumentación, Vila le dijo «te voy a cag… a trompadas» por teléfono.

La denuncia pública habría generado la reacción de Ventura, quien durante el jueves a la tarde se sentó en el piso de «Intrusos» y decidió contar toda la verdad. «Por qué se empeña en destruir al canal que lo hizo rico«, cuestionó el periodista en diálogo con Florencia de la Ve, conductora del ciclo.

«Vayan a los paraísos fiscales, fue a poner la guita donde la tenías que poner. Pregunten cuánto perdió (Silvia) D’auro en el divorcio», agregó en ese sentido.

Ventura fundamentó su postura en que «todos estos años me he guardado todas estas cosas para preservar; pero como he visto que del otro lado no se preserva, no se cuida a los laburantes… Tenemos que escuchar cosas que son mentiras«.

Sobre Rial, su excompañero lo definió: «es lobbysta, es mercenario. Ojo, salió de su boca. Le hacía ‘tachín tachín’ a Macri y hoy levanta otras banderas». «Ya cagó gente y va a cagar ahora a otra gente«, agregó.

En cuanto a su paso por «Intrusos», Ventura contó que Rial «me bajaba notas, entrevistas. El descarte de las notas me las enchufaba a mí. Y, a pesar de todo, hacíamos mediciones mayores que cuando estaba él».

Noticia en desarrollo.-