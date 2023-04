Murió José Luis «Pepe» Gozalo, el exmanager de Rodrigo «El Potro» Bueno

Murió José Luis «Pepe» Gozalo. Fue representante de Rodrigo «El Potro» Bueno. La noticia la difundió su hija en redes sociales.

«Papi, ¿Quién me va a dar ahora esos abrazos de oso que me curaban mis ataques de pánico? Honro tu vida. Papá, espero que descanses en paz«, escribió Analía Gozalo en Instagram.

«Sé que me vas a seguir acompañando hasta que nos reencontremos. Escribo esto con mucho dolor y lágrimas, tal vez no sea el modo, pero no tengo fuerzas para avisar a la gente de tu partida. Volá alto Papi Pepe. Te cago amando en la eternidad», concluyó el mensaje.

Su última aparición en los medios había sido en junio pasado, cuando relató diferentes hechos de su vínculo privado con el cantante de cuarteto.

“Me acabo de enterar y no lo puedo creer, manteníamos largas charlas con tu papi. Fue un amigo que siempre estaba presente en todas las fechas festivas y cuando tenía ganas de charlar. Un abrazo enorme, hoy lo recordaré en mi programa. Te abrazo fuerte”, comentó la periodista de espectáculo Susana Roccasalvo en el posteo.

Murió José Luis «Pepe» Gozalo: la última entrevista

José Luis Gozalo brindó una última entrevista a Radio 10. Allí se refirió a su vínculo con Rodrigo Bueno y opinó sobre el accidente que terminó con la vida del artista.

En esa entrevista el exmanager insistió en que Rodrigo sufrió “un accidente”. “Si hubiera tenido el cinturón de seguridad puesto, no pasaba nada”, declaró.

“Cuando llegué al lugar del accidente, gente que pasaba por ahí le había robado el dinero que llevaba encima”, lamentó Gozalo.

“Rodrigo tenía un carisma y un ángel que no tenía nadie (…) Muchas veces lloro porque lo extraño y lo necesito. Pero está siempre al lado mío, está en mi corazón”, detalló en ese entonces Gozalo.