Netflix y Paramount, en la puja por quedarse con Warner Bros

Según indicó el periodista Dylan Byers, la plataforma Netflix estaba considerando comprar la legendaria compañía Warner Bros. Eso no sería algo nuevo, ya que este último año otras compañías también fueron compradas y fusionadas con otras a modo de «alianzas», por lo cual una posible compra de la plataforma de streaming no sería descabellada.

Si bien aún no se sabe mucho más al respecto ni cómo avanzaron estas negociaciones, se rumora que otra compañía interesada en adquirir Warner Bros. es Paramount, quien el mes pasado también había sido adquirida por la compañía Skydance y fusionándose en Paramount Skydance Corp.

Fuente: Televisión.com.ar.

Netflix vuelve a Bariloche para grabar una serie con Rodrigo de la Serna como protagonista

Las calles de Bariloche se colmarán esta semana con una superproducción de Netflix. Junto a Rodrigo De La Serna, Matías Recalt y Camila Peralta, se grabaran las escenas del thriller que narra la historia de Aníbal Gordon. Por los rodajes habrá cortes de calles e interrupciones en el tránsito.

Netflix anunció que ya se encuentra rodando una nueva serie protagonizada por Rodrigo de la Serna. Basada en la historia real de Aníbal Gordon, uno de los personajes más oscuros de la historia argentina. De la Serna será el encargado de interpretar al exladrón de obras de arte, represor de la Triple A y jefe del centro clandestino de detención Automotores Orletti.

Será dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrick. Según fuentes especializadas, la serie contará con seis capítulos y ya inició su rodaje en Buenos Aires y esta semana llega a Bariloche, en Río Negro.