Netflix: de qué “Beauty in Black”, la exitosa serie que estrena nueva temporada

Netflix estrenó la segunda temporada de “Beauty in Black”, una serie creada por el reconocido director y productor Tyler Perry. La trama de esta producción, que en su primera temporada fue furor, se centra en la intersección de dos mundos completamente diferentes: el de una familia adinerada y el de una joven luchadora por sobrevivir.

Netflix: de qué trata “Beauty in Black”

La serie “Beauty in Black” disponible en Netflix sigue a Kimmie, una joven que se encuentra en una situación difícil después de ser expulsada de su casa por su madre. Para poder salir adelante, Kimmie busca oportunidades y termina trabajando en un club de striptease. Sin embargo, su vida toma un giro inesperado cuando se cruza con la familia Bellarie, una dinastía que posee una exitosa marca de cosméticos.

La familia Bellarie, liderada por Mallory, vive una vida de lujo y poder. Pero detrás de esta fachada, se esconde una serie de secretos oscuros y un negocio turbio de tráfico de personas. La llegada de Kimmie a sus vidas desestabiliza el equilibrio y pone al descubierto las grietas de esta familia aparentemente perfecta.

En resumen, “Beauty in Black” es una serie dramática que combina elementos de suspenso, intriga y romance. Es una historia conmovedora sobre la resiliencia humana y la lucha por alcanzar el éxito.

Netflix: “El mediador”, de 1998, entre las más vistas

“El mediador” (The Negotiator en su título original) es una película de thriller y acción que, si bien es de 1998, recientemente se volvió furor en Netflix. Con Samuel L. Jackson y Kevin Spacey, el film de suspenso llamativamente llamó la atención de los usuarios de la plataforma de streaming que la colocaron entre las más vistas.

La historia se centra en Danny Roman, un oficial de policía de Chicago que trabaja como negociador de rehenes. La trama toma un giro inesperado cuando Roman es acusado falsamente del asesinato de su compañero y de corrupción.

