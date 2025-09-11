Netflix trae nuevos contenidos a su plataforma y sigue siendo una de los servicios de streaming más elegidos por miles de usuarios en el mundo, gracias a su amplio catálogo que combina películas, documentales y series, para todos los gustos.

Esta vez, la gran novedad llega desde México con «Las muertas», una producción de Luis Estrada inspirada en uno de los episodios más oscuros de la historia criminal mexicana ocurrido en los años 60´s. Todos los detalles de esta miniserie disponible en Netflix.

Netflix: La historia real de cuatro hermanas detrás de 100 asesinatos

En este caso, la plataforma agregó a su catálogo «Las muertas», una producción cuya historia se inspira en la novela homónima de Jorge Ibargüengoitia y pone el foco en la historia de las hermanas Arcángela y Serafina Baladro, personajes que lograron levantar en los años sesenta una poderosa red de burdeles en México.

La miniserie retoma con ironía los hechos reales y los reinterpreta a través de estas dos hermanas que en la ficción se reducen a dos, aunque en la realidad fueron cuatro. Estas mujeres orquestaron una red de prostitución durante casi dos décadas, en las que además de llevar engañadas a sus víctimas a trabajar, las asesinaban tras cumplir 25 años.

Netflix: Todo lo que tenés que saber de «Las Muertas», la nueva miniserie basada en hechos reales

La serie desembarcó en Netflix este miércoles 10 de septiembre y ofrece una mirada impactante sobre el ascenso y la caída de las hermanas Baladro, adentrándose en un universo oscuro y perturbador que no deja de despertar curiosidad y comentarios en redes sociales.

En el corazón de «Las muertas» se encuentran Arcángela y Serafina Baladro, interpretadas por Arcelia Ramírez y Paulina Gaitán. La ficción presenta una versión inspirada en las temidas hermanas González Valenzuela, conocidas popularmente como “Las Poquianchis”, cuya historia real dejó una huella imborrable en la memoria colectiva mexicana.

La serie cuenta con seis episodios y se caracteriza por la magnitud de su producción. El rodaje se extendió durante 21 semanas, involucró a más de 150 actores y se llevó a cabo en 200 sets distribuidos en tres estados del país. La recreación de la atmósfera de los años sesenta y la adaptación de la obra de Jorge Ibargüengoitia al lenguaje audiovisual exigieron un gran despliegue logístico.