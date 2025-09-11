Netflix ofrece una gran variedad de películas en su catálogo; no solo renueva y estrena contenidos, sino que también tiene clásicos del cine que muchas veces pasan desapercibidos. Este es el caso del film «El mediador» (The Negotiator), estrenado en 1998 y protagonizado por Samuel L. Jackson y Kevin Spacey, que en los últimos días se convirtió en uno de los títulos más vistos. De qué se trata.

Cuál es la película de 1998 que se volvió furor en Netflix

De qué trata «El mediador»

La historia se centra en Danny Roman (interpretado por Samuel L. Jackson) un oficial de policía de Chicago que trabaja como negociador de rehenes. La trama toma un giro inesperado cuando Roman es acusado falsamente del asesinato de su compañero y de corrupción.

Para demostrar su inocencia y ganar tiempo mientras intenta descubrir quién lo incriminó, Roman toma rehenes en un edificio de Asuntos Internos. En un acto desesperado, solicita que el único que negocie con él sea Chris Sabian (interpretado por Kevin Spacey), otro de los mejores negociadores de la policía, que trabaja en un distrito diferente. A medida que la tensión crece, Sabian comienza a dudar de la culpabilidad de Roman y a sospechar que hay una conspiración dentro del cuerpo de policía.

El duelo psicológico entre los dos negociadores es el eje central de la película, que está llena de giros inesperados y de intriga. Sin dudas una película imperdible que combina tensión narrativa y diálogos brillantes.