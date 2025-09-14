La película del 2004 que es de las más vistas en Netflix y de las que te hacen llorar

Netflix tiene un sinfín de producciones de calidad en su catálogo, entre las que destaca una película protagonizada por Denzel Washington. El filme se estrenó en 2004 y fue un éxito absoluto en la plataforma de streaming.

De qué trata Hombre en llamas, la película de 2004 que Netflix recuperó

En Hombre en llamas, varios secuestros de jóvenes azotan la Ciudad de México, lo que trae consigo un creciente sentimiento de pánico entre sus ciudadanos más adinerados, especialmente entre los padres de familia. En un período de 6 días, se llevan a cabo 24 secuestros, generando con ello que muchas familias contraten guardaespaldas.

Allí, Denzel Washington interpreta a John Creasy, un alcohólico oficial de la Marina de los EE. UU. y exagente de la CIA, que trabaja como guardaespaldas de Lupita Ramos (Pita) (Dakota Fanning), una niña de nueve años de edad, la cual es secuestrada en la Ciudad de México. El reparto de la cinta incluye a Christopher Walken, Radha Mitchell, Giancarlo Giannini, Marc Anthony, Rachel Ticotin y Mickey Rourke.

«En un lugar donde los secuestros quedan sin resolver, un exagente de la CIA responderá con brutalidad hasta salvar a la niña que protege», señala la reseña oficial.

Reparto de Hombre en llamas, película que ahora está en Netflix

Denzel Washington

Dakota Fanning

Christopher Walken

Radha Mitchell

Marc Anthony

Giancarlo Giannini

Rachel Ticotin

Mickey Rourke

Jesús Ochoa

Angelina Peláez