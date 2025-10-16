Quién es el subcampeón de La Voz Argentina que consiguió el trabajo de sus sueños: “Felicidad absoluta”

La última edición de La Voz Argentina llegó a su fin y, aunque Nicolás Behringer se consagró como ganador del reality de canto de Telefe, el subcampeón del certamen también está viviendo un gran momento profesional. Alan Lez, quien formó parte del Team Lali, sorprendió a sus seguidores al anunciar que consiguió el trabajo de sus sueños apenas horas después de la gran final. Los detalles en esta nota.

Quién es el subcampeón de La Voz Argentina que consiguió el trabajo de sus sueños

“Ahora sí: les anuncio que el 1° de noviembre estoy tocando en la Marcha del Orgullo. La felicidad es absoluta”, escribió el artista, acompañando el mensaje con emojis. La confirmación generó una ola de reacciones positivas entre los usuarios.

El anuncio llega en un momento clave para Alan Lez, que durante su paso por La Voz Argentina se destacó por su estilo personal, su potencia vocal y su carisma sobre el escenario. Su presencia en la Marcha del Orgullo marca un nuevo paso en su carrera, ahora con una creciente base de fans que lo sigue en cada presentación.

Pero las buenas noticias no terminaron allí. En otra publicación, el subcampeón del reality musical adelantó que se presentará con su show solista. “Y nos vemos este jueves en Nómade y sábado en La Plata, ambos shows con entradas agotadas”, comentó con entusiasmo. Además, reveló que se encuentra en plena preparación de sus próximos recitales: “Hoy ensayamos y va a estar muy lindo. La manija”.

Finalmente, Alan Lez interactuó con sus seguidores y abrió la puerta a futuras giras: “¿A qué provincia les gustaría un show? Para ver qué tanto podría organizar”, escribió, dejando en claro que su proyección artística no se detiene.