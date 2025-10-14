El subcampeón de “La Voz Argentina” que consiguió el trabajo de sus sueños a menos de 24 horas de la final
El participante del team Lali anunció en sus redes sociales la buena noticia y compartió el logro con sus seguidores.
Este lunes fue la final de La Voz Argentina 2025 (Telefe). Mientras que Nicolás Behringer se llevó el primer premio, Alan Lez, se quedó con el segundo puesto. A menos de 24 horas de la definición del certamen, el subcampeón anunció en sus redes sociales que consiguió el trabajo de sus sueños y compartió su alegría con sus seguidores.
Alan Lez consiguió el trabajo de sus sueños a menos de 24 horas de la final
En su cuenta de X (ex Twitter), el representante del Team Lali comentó que formará parte de un evento muy importante. “Ahora sí: les anuncio que el 1 de noviembre estoy tocando en la Marcha del Orgullo. La felicidad es absoluta”, escribió.
Luego, dio a conocer que dará un espectáculo solista esta semana: “Y nos vemos este jueves en Nómade y sábado en La Plata, ambos shows con entradas agotadas”. “Hoy ensayamos y va a estar muy lindo. La manija”, concluyó.
Cuáles fueron los premios de La Voz Argentina 2025
El ganador recibió 70 millones de pesos, un Volkswagen Tera y un contrato con Universal Music.
El resto de los finalistas también fueron premiados:
- 2° lugar: 30 millones de pesos (Alan Lezcano del team Lali se quedó con este puesto).
- 3° lugar: 15 millones de pesos (Milagros Gerez Amud del team Soledad)
- 4° lugar: 5 millones de pesos (Eugenia Rodríguez del team Miranda! se quedó con este puesto)
Con esta consagración, La Voz Argentina 2025 cerró una nueva edición cargada de emoción, talento y grandes momentos musicales, consolidando a Nicolás Beringer como una de las nuevas figuras de la música nacional.
