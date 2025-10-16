Quién es Agustina Kogan, la fanática de Lautaro Martínez que desató la furia de Agustina Gandolfo

La influencer Agustina Kogan, una joven modelo argentina de 22 años radicada en Miami, se volvió tendencia luego de afirmar en Instagram que conoce muy bien a Lautaro Martínez, delantero de la Selección Argentina e ídolo del Inter.

Agustina Kogan, la influencer fanática de Lautaro Martínez que desató la furia

Todo comenzó cuando Agustina Kogan, que suma más de 400 mil seguidores en sus redes, empezó a publicar historias con frases insinuantes, dando pruebas de haber estado con Lautaro Martínez. El comentario encendió las alarmas y los seguidores de Agustina Gandolfo, pareja del jugador y madre de sus dos hijos, salieron en su defensa.

Gandolfo, que mantiene un perfil bajo, pero siempre muy activa en redes, no dejó pasar la provocación y respondió con ironía y enojo: “Sí, hermanas, me levanté rota los huevos”, escribió en una historia de Instagram, visiblemente cansada de los rumores.

Minutos después, publicó un segundo mensaje, intentando bajarle el tono al cruce: “Volvemos a la transmisión habitual, ya cada uno en su lugar, disculpándose por ser tan atrevida. Yo las amo igual, son tremendas”.

Aunque, en redes sociales, los comentarios hacia Agustina Kogan se multiplicaron. Muchos usuarios la tildaron de “colgarse” del nombre de Lautaro para ganar notoriedad y en su publicación, la esposa de Martínez, le escribió: “Un cachivache total”.

Por ahora, Lautaro Martínez no hizo declaraciones públicas sobre el tema. El futbolista se encuentra concentrado con el Inter, mientras su entorno se mantiene en reserva.

Quién es Agustina Kogan, la influencer fanática de Lautaro Martínez

Agustina Kogan comenzó a hacerse conocida en TikTok e Instagram por grabarse diciendo que “amaba a Lautaro Martínez” y fantaseando con conocerlo. En pocos meses pasó de videos humorísticos a sumar cientos de miles de seguidores y dar sus primeros pasos como modelo en Miami. Su estilo espontáneo y provocador la llevó a viralizarse en varias ocasiones, aunque esta vez el juego se le fue de las manos, desatando la furia de la verdadera Agustina de Lautaro.

