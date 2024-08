Nicole Neumann habló sobre la comunión de Sienna y del encuentro con Fabián Cubero y Mica Viciconte

Guido Záffora detalló en el programa «Intrusos» cómo fue la comunión de Sienna Cubero, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero. El periodista reveló que habló con la modelo, quien le contó cómo fue el reencuentro con su ex pareja.

La palabra de Nicole Neumann

Desde el momento en el que Nicole y Fabián firmaron el acuerdo que dio por terminada la batalla legal entre ambos, no habían coincidido en ningún evento familiar, hasta que llegó la comunión de Sienna Cubero.

«Hablé con Nicole Neumann. Le pregunté cómo había sido todo. Me dijo que estaba re contenta, todo muy lindo. Lo que me cuenta es que no pudo hacerle festejo«, comenzó contado Záffora.

«No pude hacerle festejo, nada porque era el fin de semana de Cubero«, le dijo la modelo al periodista. «Le pregunté si le iba hacer algo y me dijo que no porque se van de vacaciones en unos días con toda la familia. Se van todas las nenas y con Cruz«, explicó Záffora.

«Me dijo que está muy contenta porque estuvo toda la familia acompañando este momento especial de Sienna«, determinó el panelista.

¿Quiénes estuvieron presentes en la comunión de Sienna?

En la comunión de la niña más pequeña, estuvieron presente su papá Fabián Cubero, Mica Viciconte, su hijo, Luca; Manu Urcera, su bebé recién nacido, Cruz; Nicole y sus otras dos hijas, Allegra e Indiana. Sin embargo, luego de la ceremonia, Sienna lo celebró sólo con la familia de su padre, ya que ese fin de semana le tocaba estar en lo de su papá.

Con información de Parati