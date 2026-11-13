Caso Nvidia: descubrieron cómo llegaron procesadores restringidos a un centro de datos chino

La salida del empresario se produjo después de que reconociera haber mantenido relaciones extramatrimoniales con Alice Huang, una mujer señalada como agente espía de China. (Foto: BBC News)

Una empresa china vinculada a Alice Huang, la empresaria señalada por autoridades estadounidenses como presunta agente espía de Beijing, habría recibido chips de inteligencia artificial de Nvidia cuya exportación a China está restringida. Los equipos fueron adquiridos inicialmente en Singapur y luego terminaron en un centro de datos de Shanghái.

La información fue publicada este viernes por Bloomberg News, que reconstruyó el recorrido de los servidores a partir de documentos presentados ante autoridades chinas y el testimonio de una fuente con conocimiento de la operación. El hallazgo aporta nuevos elementos sobre el presunto desvío de tecnología estadounidense hacia el mercado chino.

Los servidores H800 de Nvidia que pasaron de Singapur a Shanghái

Según el medio financiero, Aperia Cloud Services, una empresa con sede en Singapur y socio oficial de Nvidia, compró servidores equipados con procesadores H800 al fabricante estadounidense Dell Technologies. Posteriormente, esos equipos llegaron a manos de Shanghai Longteng Intelligent Computing, una compañía radicada en Shanghái vinculada a Alice Huang.

La documentación revisada por Bloomberg permitió identificar los equipos dentro de un centro de datos de la ciudad china. Sin embargo, no se pudo determinar cómo se concretó la transferencia.

Jensen Huang, Ceo de Nvidia y Alice Huang, también conocida como Huang Le. (Foto: BBC News)

Los procesadores H800 de Nvidia quedaron alcanzados por las restricciones estadounidenses en octubre de 2023, cuando Washington endureció los controles sobre la exportación de semiconductores avanzados a China. Las medidas buscan limitar el acceso de Beijing a tecnología utilizada para desarrollar sistemas de inteligencia artificial.

El caso se conoce en medio de las investigaciones sobre las rutas utilizadas para trasladar chips de alto rendimiento hacia China a través de terceros países. Las autoridades estadounidenses consideran que estas operaciones podrían haber permitido eludir las restricciones comerciales.

Megaspeed y las sospechas sobre el desvío de chips de Nvidia hacia China

Alice Huang es conocida por su vínculo con Megaspeed International, una compañía de centros de datos radicada en Singapur de la que fue directora gerente. Los servicios de inteligencia estadounidenses la consideran vinculada al Ministerio de Seguridad del Estado chino, aunque Beijing rechazó las acusaciones.

La empresa quedó bajo investigación por su presunta participación en operaciones destinadas a canalizar semiconductores de Nvidia hacia China. El jueves, Megaspeed informó que está revisando si cumplió con las normas de control de exportaciones aplicables a los componentes tecnológicos de alta gama.

También Malasia comunicó que investiga a una filial de Megaspeed ante indicios de posibles desvíos de chips hacia terceros países. Las pesquisas buscan determinar cómo se realizaron las operaciones y quiénes participaron en la cadena de comercialización.

La renuncia de Jensen Huang y las citaciones del Congreso estadounidense

El caso también tuvo consecuencias en la conducción de Nvidia. Su cofundador y hasta ahora director ejecutivo, Jensen Huang, de 63 años, renunció el jueves después de 33 años al frente de la compañía. La empresa designó a su directora financiera, Colette Kress, como CEO interina, hasta que se defina un reemplazante permanente.

El congreso de Estados Unidos citó el exCEO de Nvidia por el escándalo de presuntos chips desvíados a China.

En paralelo, el senador republicano Tim Scott, titular de la Comisión de Banca del Senado estadounidense, solicitó la comparecencia de Huang y del secretario de Comercio, Howard Lutnick, para el 3 de diciembre. Scott argumentó que los informes recientes generan preocupaciones sobre la seguridad nacional y la protección de tecnología sensible.

La Cámara de Representantes también pidió una entrevista a puertas cerradas con el exdirector ejecutivo para el 1 de diciembre. El pedido fue impulsado por tres comisiones y contempla la posibilidad de una citación judicial si Huang no acepta comparecer.