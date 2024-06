¡Notición! Emilia Mernes y Duki ¿se casan?

Los rumores de que Emilia Mernes y Duki están comprometidos crecieron en las últimas horas. Fernanda Iglesias contó el martes en LAM que los cantantes contrarían matrimonio “en invierno” y que ya habrían tenido una prueba de vestuario para el tan esperado evento.

El «enigmático» de LAM sobre Emilia y el Duki

Con la enigmática que caracteriza LAM, Fernanda Iglesias anunció que dos cantantes tienen planeado casarse en agosto: “Es un casamiento, los dos son famosos, relación heterosexual, ella baila muy bien, pero no es bailarina, es cantante y es una bomba”.

A lo que Ángel de Brito agregó: “Él es cantante y produce música. Son jóvenes, primer hervor, ambos muy talentosos, argentinos, tapa acá y en el exterior”.

“Quienes se casan son Duki y Emilia Mernes. Este chisme llega desde Madrid porque él está ahí y fue en esta misma ciudad donde se probó su traje”, informó la periodista. “La fuente que me escribió, me dijo que es en invierno, no me aclaró si de acá o de allá. Pero parece que se casan en la Argentina y es inminente”, agregó.

El dato que confirmaría la boda

Entre los detalles que reveló Fernanda, dijo que Duki eligió la costosa marca Armani para vestirlo en esa fecha especial: “Hay un dato que confirma todo: hubo prueba de vestuario. Él estuvo midiéndose el traje en Armani”.

Emilia Mernes y Duki son pareja desde el 2021, cuando el cantante oficializó la relación con un posteo en instagram que revolucionó las redes sociales. La pareja es desde entonces una de las más influyentes en el mundo.

Con información de Noticias Argentinas