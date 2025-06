Oriana Junco y un durísimo descargo contra Moria Casán: «Jamás tuvo códigos de nada»

En un polémico descargo a través de X, antes Twitter, la mediática Oriana Junco apuntó fuertemente contra Moria Casán, «la One«, insinuando que tiene comportamientos similares a los de un narcotraficante.

«Después de tanto amor mutuo con Moria (Casán), hoy siento asco por este ser inmundo en el que se convirtió, o siempre fue, tengo mis dudas. Más de tres décadas que nos conocemos, siempre estuvimos una para la otra, hace un tiempo que la viste un delincuente, Capri, a partir de ahí todo cambió», comenzó la animadora. Los furiosos mensajes en X.

Qué dijo Oriana Junco sobre Moria Casán: el furioso descargo

Oriana Junco, furiosa contra Moria Casán, señaló que la diva «jamás tuvo códigos de nada y que se cree omnipotente, que cuando murió el marido de Georgina Barbarossa salió a decir que lo mataron por qué hubo un ajuste de cuentas por cocaína (el Vasco era tachero y gran persona consumía como la mayoría del ambiente)».

«Y Garbellano que en ese momento era su productor que todo el ambiente le tiene terror (por qué será) un prostituto dueño de Spartakus, un sauna gay donde su cliente favorito era el juez Oxarbide, y que fue quien hizo millonario a este señor miren que este señor va a necesitar robar una joya«, siguió filosa.

Oriana Junco calificó a Moria Casán como una «mujer siniestra que siempre estuvo rodeada de delincuentes con los que hizo negocios bien turbios«, acusándola de narcomenudeo y recordando el episodio de 2015, en el que la diva fue detenida por presunto robo de joyas en Paraguay.

«Como Macri no quería traerla de Paraguay me puse al hombro una marcha en el Obelisco y así logramos traerla poniéndome en contra al mismísimo presidente que a los poco meses me llevan presa a mí y esta inmundicia de persona venía a verme a Ezeiza donde estuve presa 22 días», continuó.

Reveló además que Moria «le llevaba a Menem todas las chicas del ambiente a Olivos para enfiestarse por dinero (Madam) con drogas y alcohol, donde hubo comas alcohólicos y de drogas«.

Oriana Junco también criticó la crianza de la hija de Moria Casán, Sofía Gala

Oriana Junco, además, cuestionó la crianza de la hija de Moria Casan, Sofía Gala: «Crió una hija entre delincuentes y faloperos donde la chica tuvo el alcance a todo tipos de drogas». Y relató más episodios escandalosos: «Más que Moria debería llamarse Griselda porque ¿se acuerdan de su chofer Coco? ¿Nadie sabe donde está no? Yo les cuento mientras vivía con ella él viajaba frecuentemente en los autos de ella llevando cocaína a MDQ para vender y lo agarro la policía con un auto de ella y un kilo».

Tras encender la polémica en X, la cuenta de Oriana Junco apareció sin ese hilo de posteos en contra de Moria Casán y ante la consulta de un seguidor sobre qué sucedió denunció que fue hackeada: «Me hackearon todo y estamos tratando de recuperar las cuentas», explicó.