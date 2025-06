Oscar “el negro” González Oro: habló sobre los mensajes de que generaron preocupación

Oscar “el Negro” González Oro salió a aclarar el significado de una serie de frases enigmáticas que compartió en sus redes sociales y que generaron preocupación entre sus seguidores. “No todo lo que publico tiene que ver conmigo”, aseguró el periodista, luego de que sus mensajes sobre la finitud del tiempo y los afectos despertaran especulaciones sobre su estado de ánimo.

El mensaje de Oscar «el negro» González Oro que generó preocupación

Todo comenzó cuando González Oro publicó en sus historias de Instagram una serie de reflexiones con tono melancólico y emocional: “Ama sin medida, el último ‘te amo’ no avisa”; “Haz esa sobremesa, la última comida juntos no avisa”; “Abraza fuerte, porque el último abrazo no avisa”, fueron algunas de las frases que rápidamente se viralizaron.

También compartió otras similares como: “Sacá el tiempo, la última reunión familiar no avisa”; “Responde esa llamada, el último ‘ring’ no avisa”; “Perdona rápido, la última discusión no avisa”; y “Acepta esa invitación, el último café no avisa”.

Ante la cantidad de comentarios y mensajes recibidos, el periodista decidió calmar las aguas con una aclaración directa: “Hay cosas que publico porque me gustan, me hacen pensar o tienen un mensaje. No significa que esté atravesando una situación personal ligada a eso”.

Con su habitual estilo reflexivo, González Oro se mantuvo activo en redes, pero aprovechó la oportunidad para marcar que muchas veces, sus publicaciones son simplemente una invitación a valorar el presente, y no un reflejo literal de su vida personal.

A partir de las repercusiones que se generaron alrededor de sus comentarios en las redes, González Oro decidió hacer una publicación para aclarar la situación. “Estoy muy bien. No todo lo que publico tiene que ver conmigo”, sostuvo. “La mayoría son frases de gente a la cual admiro, gracias”, sentenció.

