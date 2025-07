Pampita se separó de Martín Pepa: la reacción en vivo de Roberto García Moritán

Roberto García Moritán acudió como invitado al programa “Lape Club Social” para hablar sobre su trabajo y su nuevo romance con la modelo Priscila Crivocapich, pero lo sorprendieron al aire al contarle la nueva información sobre la vida amorosa de su ex, Carolina “Pampita” Ardohaín.

Pampita se separó de Martín Pepa: la reacción de Roberto García Moritán

“¿Cómo está tu vínculo con Pampita?”, le preguntaron a Roberto García Moritán y él respondió: “Muy bien, es una muy buena madre”. Entonces le informaron: “Se acaba de separar Caro, no sé si ya lo sabías…”.

Moritán sonrió y dijo que se estaba enterando ahí mismo: “No lo sabía, no hablamos de esas cosas”. “Tenés una media sonrisa”, señaló la periodista Paula Varela, pero él lo negó: “No, no hagan interpretaciones… Trato de poner un límite porque prefiero hablar sobre mi vocación, estoy cansado de hablar sobre mí y mis temas, pero entiendo que la pregunta siempre tenga que venir”.

Por último, dijo que está muy contento en su vínculo con Priscila: “Estamos bien, es una relación adulta. Todos los días nos elegimos”.

Pampita y Martín Pepa se separaron tras ocho meses de relación

Este lunes 21 de julio comenzó con una separación inesperada en el mundo del espectáculo. El periodista Gustavo Méndez reveló en Mujeres Argentinas que Carolina «Pampita» Ardohain y Martín Pepa terminaron su relación, luego de ocho meses juntos.

«Están separados, confirmado», contó Méndez. Luego, brindó más información sobre el tema: «La ruptura se produjo entre el jueves y el viernes pasado, a través de un llamado telefónico«. Luego, se mostró al aire el mensaje de Pampita, que confirmó la separación: «Me separé el 9 de julio«, detalló la modelo.