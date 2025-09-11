Paris Jackson y Ester Expósito y Nicki Nicole cómplices en el desfile de Desigual Studio en Barcelona

La moda volvió a reunir a grandes figuras en un evento que no pasó desapercibido. Paris Jackson y Ester Expósito compartieron confidencias en el primer desfile de la línea Desigual Studio, realizado en Barcelona, disipando así cualquier rumor de distanciamiento tras aquel supuesto desencuentro que habían tenido poco más de un año atrás en otro fashion show de la firma española.

Lejos de la tensión, ambas se mostraron sonrientes, cómplices y disfrutando de la velada en primera fila. El gesto fue suficiente para dejar claro que se llevan de maravillas, convirtiéndose en una de las postales más comentadas de la noche.

Nicki Nicole, Becky G y Lila Moss se sumaron al exclusivo front row de Desigual Studio

Pero ellas no fueron las únicas estrellas de la jornada. El front row del desfile brilló con la presencia de nombres internacionales de la música y la moda: Nicki Nicole, Becky G y Lila Moss, entre otros invitados de renombre. La fusión de estilos y personalidades aportó un aire cosmopolita y consolidó a Barcelona como epicentro de la moda global por una noche.

El debut de Desigual Studio

El desfile marcó el lanzamiento oficial de la línea Desigual Studio, una apuesta de la marca por la creatividad, la frescura y la internacionalización. Con diseños innovadores y una fuerte impronta urbana, la propuesta se presentó como un puente entre la moda contemporánea y el espíritu experimental que caracteriza a la firma española.

Sin dudas, la cita dejó más que tendencias: también la confirmación de una nueva amistad fashionista entre Paris Jackson y Ester Expósito, dos referentes de estilo que, lejos de cualquier polémica, brillaron juntas en Barcelona.

Nicki Nicole reveló qué es lo que más le gusta de España

la presencia de Nicki Nicole, quien no solo acaparó flashes, sino que también compartió una confesión especial sobre su vínculo con España.

La cantante argentina aseguró que lo que más la enamora del país ibérico es su escena de moda. “Me parece fascinante, aprendo muchísimo cada vez que vengo”, expresó con entusiasmo, dejando en claro que cada visita se convierte en una experiencia de inspiración y aprendizaje.

