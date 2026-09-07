Juana Viale deslumbró con su vestido floral asimétrico y moño turquesa en Almorzando

En la última emisión de Almorzando con Juana, la actriz y presentadora Juana Viale volvió a ubicarse en el centro de las miradas al lucir un estilismo que anticipa la frescura estival.

Fiel a su identidad visual, que transita con fluidez entre la sofisticación clásica y los quiebres contemporáneos, la conductora Juana Viale llevó una prenda que combinó un trabajo textil botánico con un punto focal cromático inesperado en la parte posterior, ratificando la vigencia de los cortes asimétricos para la televisión de mediodía.

Asimetría y estampa botánica: las claves del vestido floral de Juana Viale

La pieza central, elegida por Juana Viale, consistió en un vestido floral largo confeccionado sobre una base blanca en tejido liviano de caída etérea.

El diseño presentó un estampado botánico en azul marino que cubrió toda la prenda, aportando una impronta dinámica y natural.

El vestido floral de Juana Viale en Almorzando con Juana.-

La estructura superior destacó por su corte asimétrico de un solo hombro, enriquecido con un drapeado sutil, un recurso que generó volumen en la zona del torso sin recargar la figura.

Esta moldería permitió despejar las líneas del cuello y los hombros, consolidando un equilibrio preciso entre elegancia y soltura.

Espalda al descubierto y un moño turquesa: el quiebre de estilo en Almorzando con Juana

El factor de mayor impacto visual del conjunto se reveló al girar la silueta: el diseño dejó la espalda al descubierto de forma pronunciada e incorporó un gran moño de gasa en color turquesa intenso.

El vestido floral de Juana Viale en Almorzando con Juana.-

Este elemento funcionó como un marcado contrapunto cromático, frente a la paleta bicolor blanca y azul marina del vestido, aportando vibración y movimiento a cada paso de la conductora.

Para mantener la atención en la caída posterior de la prenda, el equipo de estilismo optó por un peinado recogido en coleta alta con raya lateral, aros discretos, una cadena fina dorada y un maquillaje luminoso en tonos neutros.