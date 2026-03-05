Paula Chaves rompió el silencio: filtró chats con Zaira Nara y reveló el verdadero motivo de su pelea

Lo que comenzó como un distanciamiento silencioso entre dos de las mujeres más influyentes del espectáculo argentino terminó en un escándalo de proporciones digitales. Este jueves, Paula Chaves utilizó sus redes sociales para poner un punto final a años de especulaciones sobre su relación con Zaira Nara.

Tras un comentario irónico de Zaira Nara en una entrevista —donde bromeó con que Paula le había dado el «visto malo» a su romance con el polista Facundo Pieres—, Chaves reaccionó con una furia inusitada. No solo desmintió que un hombre fuera la causa de la ruptura, sino que filtró capturas de pantalla de WhatsApp para demostrar que ya le había pedido a su examiga, en reiteradas ocasiones, que dejara de nombrarla ante las cámaras.

«No fue por un hombre»: la nueva versión del conflicto entre Paula Chaves y Zaira Nara

Durante mucho tiempo, la narrativa mediática sostuvo que la amistad se rompió cuando Zaira comenzó a salir con Pieres, exnovio de Paula hace dos décadas. Sin embargo, Chaves fue tajante en su descargo en la red social X: «Entiendan que no fue por eso nuestro distanciamiento. Muchas veces los valores que uno tiene y los intereses de cada uno hacen que una amistad se termine«.

Con estas palabras, la esposa de Pedro Alfonso desplazó el eje de la discusión hacia una incompatibilidad ética y personal, alejándose del cliché de la pelea por un «ex». Según Paula, el vínculo que tuvo con el polista hace 20 años es «anecdótico» y no tiene el peso suficiente para destruir una relación de hermandad que la llevó, incluso, a elegir a Zaira como madrina de su hija Filipa.

Los chats filtrados: el pedido de privacidad de Paula Chaves a Zaira Nara

Para respaldar sus palabras, Chaves publicó una captura de una conversación del 26 de septiembre. En el mensaje, se lee un pedido claro y directo hacia Nara: «Por favor, por la linda relación que tuvimos y el cariño, no me metas más en el medio«. En el chat, Paula le explicaba que sus menciones en programas de streaming (como Olga) terminaban rebotando en ella y en su marido, generando una exposición innecesaria.

La respuesta de Zaira, un audio de más de dos minutos, fue parcialmente desgrabada por la aplicación, mostrando un intento de conciliación: «Hola, Pau… me parece que está bueno y desactiva un montón«. Sin embargo, para Chaves, la «carcajadita» constante de Zaira en las entrevistas terminó por agotar su paciencia, llevándola a exponer la intimidad de su teléfono para frenar lo que considera un hostigamiento mediático.

El detonante: Zaira Nara y el «visto malo» de Paula Chaves

El estallido de este jueves se produjo luego de que Zaira fuera consultada por el nuevo romance entre Chechu Bonelli y Facundo Pieres. Al preguntarle si Paula le había dado el visto bueno a Chechu, Zaira lanzó entre risas: «Conmigo [dio] el visto malo«.

Ese comentario, interpretado como una burla hacia el pasado compartido, fue la gota que colmó el vaso. Para Paula Chaves, la etapa de «pedir perdón por ponerse nerviosa en las notas» se terminó. Hoy, la «Generación Dorada» del modelaje argentino enfrenta su crisis más profunda, dejando en claro que, a veces, los «propósitos de vida diferentes» pesan más que una década de fotos compartidas y bautismos familiares.