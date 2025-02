Paulo Dybala le dio su regalo de ensueños a Oriana Sabatini por San Valentín: qué le obsequió

El 14 de febrero se festeja el Día de San Valentín o Día de los Enamorados en Estados Unidos. Sin embargo, con el pasar de los años, la celebración originada en América del Norte se expandió por todo el globo. Los ramos de flores y los chocolates son lo regalos más comunes para hacer en esta fecha, sin embargo, Paulo Dybala decidió darle una vuelta de tuerca a los tradicionales presentes dándole a su esposa Oriana Sabatini algo que siempre había querido.

«Completando su biblioteca»: el tierno regalo de Paulo Dybala a Oriana Sabatini por San Valentín

Sin lugar a dudas, Oriana Sabatini y Paulo Dybala son unas de las parejas favoritas de los argentinos. Los enamorados dieron el «sí, quiero» el 20 de julio de 2024 con una despampanante celebración en el exclusivo Dok Haras de Exaltación de Cruz. El festejo reunió a un total de 300 invitados, entre ellos varias celebridades del mundo deportivo y la farándula.

Con una amplia sonrisa Oriana Sabatini recibió su esperadísimo regalo de San Valentín

El matrimonio más «shippeado» celebró San Valentín en Italia, donde viven juntos hace varios años y el futbolista del A.S Roma le hizo un particular regalo a su esposa. La modelo le había dado like en X (Twitter) de usuaria que soñaba con recibir un ramo de libros, reemplazando las flores por la mejor literatura.

el otro dia likee este tweet y hoy soy esta https://t.co/lHYeX4X3RE pic.twitter.com/q8ZzSk4nty — ORIANA (@orisabatini) February 14, 2025

Por eso, el jugador le regaló a Oriana un ramo gigantesco con 7 libros y rosas. «El otro dia likee este tweet y hoy soy esta», escribió la influencer y mostró el increíble obsequio en sus redes sociales. Por su parte, Paulo subió un vídeo donde se ve a Sabatini muy feliz, acomodando sus nuevas adquisiciones en la biblioteca de su hogar.