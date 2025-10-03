Polémica en el Planetario: cancelaron la presentación del libro de Ludovica Squirru tras el rechazo de astrónomos

La astróloga Ludovica Squirru y la editorial que se hizo cargo de su último libro debieron cancelar la firma de ejemplares de “Horóscopo Chino 2026: caballo de fuego” en el Planetario Galileo Galilei porque la Asociación Argentina de Astronomía, en un extenso pedido manifestó su “preocupación y categórico rechazo”.

Ludovica Squirru iba a presentar su nuevo libro en el Planetario, pero la actividad fue cancelada por rechazo científico

La autora y la editorial habían anunciado el evento y, a sólo horas de la carta firmada por Mariana Orellana, presidenta de la AAA, quedó sin efecto la realización del mismo, aunque, según informó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al periodista Daniel Gigena, las instalaciones fueron “alquiladas al grupo editorial”.

El evento que estaba programado para el 4 de octubre pone en tela de juicio la utilización de espacios públicos para eventos privados y, con un alquiler de por medio, la posibilidad de que ciertas marcas presenten sus productos en lugares emblemáticos.

Tras tomarse conocimiento del conflicto, diversas personalidades de la cultura y el estudio científico nacional se pronunciaron al respecto y le reclamaron a la misma ministra de Cultura de CABA, Gabriela Ricardes, al igual que el comunicado de la asociación que se refirió a la pseudociencia.

En el escrito, la entidad calificó al evento como “un agravio a la comunidad científica y educativa”, “un retroceso en la educación y la enseñanza de las ciencias” y “una deshonra a la trayectoria del propio Planetario”.