Polémica frase de Oscar Mediavilla sobre L-Gante y el presente de la música popular

Oscar Mediavilla quedó en el centro del debate al hablar sobre la relación entre artistas y representantes y dejó definiciones contundentes sobre el presente de la música popular, con especial referencia a L-Gante.

A través de Intrusos, Mediavilla y su pareja Patricia Sosa, fueron consultados por los conflictos recientes entre músicos y managers, en el marco de las denuncias vinculadas a contratos abusivos.

Oscar Mediavilla opinó sobre la música actual y cuestionó a L-Gante: “Hay gente que canta y gente que no”

Ante eso, Mediavilla aseguró que, a lo largo de su carrera, nunca atravesó situaciones de ese tipo y recordó que trabajó con distintos representantes sin inconvenientes.

“En nuestra época no había estos problemas”, sostuvo, y explicó que el escenario actual es diferente debido a la enorme cantidad de dinero que mueve la industria musical.

“Ahora hay mucha plata dando vueltas, estadios llenos, giras enormes. Eso genera otros intereses”, analizó.

Ante la consulta sobre qué consejo daría a los artistas emergentes, Mediavilla fue tajante: recomendó leer la letra chica de los contratos y rodearse de personas con trayectoria comprobada, “Los tramposos se ven a la legua”, afirmó.

Sin embargo, el momento más comentado de la entrevista llegó cuando fue consultado por el fenómeno de L-Gante.

Allí, él aseguró que no consume ese tipo de música y deslizó una frase que generó ruido: “Yo soy de la época de los cantantes. Hay gente que canta y hay otros que no”.

Aunque aclaró que no escucha su música, dejó en claro que no lo considera un cantante en el sentido tradicional.

En ese marco, se planteó que la industria cambió sus reglas: antes se evaluaban técnicas vocales y formación académica, mientras que hoy pesan el carisma, la llegada al público y la capacidad de generar identificación.

“La música se democratizó”, señalaron, al explicar que actualmente las discográficas buscan talentos directamente en redes sociales, siguiendo la demanda del público.